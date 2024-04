App e sostenibilità, mangiare meglio ed evitare gli sprechi in cucina

Trasformare i pomodori troppo maturi in passata, congelare le banane in eccesso per ottenere frullati e incorporare verdure leggermente vecchie in zuppe e stufati, sono modi semplici ma efficaci per migliorare la sostenibilità in cucina. Modificare le abitudini di consumo alimentare può avere un impatto positivo sul pianeta. Con l’aiuto di Apple abbiamo individuato le applicazioni più utili per ridurre gli sprechi e ottimizzare l’uso degli alimenti