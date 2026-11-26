A lanciare l'allerta su un fenomeno finora poco studiato sono stati gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg). La considerazione su quella che hanno definito una vera e propria "deriva generazionale della salute", prende spunto da uno studio di revisione pubblicato sulla rivista scientifica "Population Studies" da un team di ricercatori britannici

I ragazzi nati dopo il 2000 potrebbero rischiare di invecchiare prima e anche peggio dei propri genitori, con i segni dell'avanzamento dell'età che potrebbero iniziare a manifestarsi fino a 13 anni prima rispetto alla generazione che li ha preceduti. A lanciare l'allerta su un fenomeno finora poco studiato sono stati gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg). Secondo le valutazioni emerse, le cause principali andrebbero ricercate negli stati di ansia, depressione e stress psicoaffettivo che, accanto a obesità e diabete, risultano in crescita esponenziale sempre più e di recente. Tutti fattori, dicono gli esperti, che possono aumentare il rischio dei giovani di trascorrere più anni in cattiva salute.

La tendenza nei giovani

"La longevità in salute si costruisce molto prima della vecchiaia e il tempo della prevenzione riguarda tutta la vita", hanno sottolineato i geriatri. La considerazione su quella che hanno definito una vera e propria "deriva generazionale della salute", prende spunto da uno studio di revisione pubblicato sulla rivista scientifica "Population Studies" dai ricercatori della University College London, King's College London e University of Oxford, nel quale gli scienziati hanno riscontrato un esordio più precoce dei problemi di salute dei giovani rispetto alle generazioni precedenti.

Le spie più evidenti

In questo senso obesità e disagio psichico rappresentano proprio le due spie più evidenti, con riscontri effettivi anche nel nostro Paese, dove il peggioramento degli indicatori di peso e salute mentale nelle fasce più giovani, hanno confermato i geriatri, va nella stessa direzione dello studio britannico, basato appunto su quanto accade nel Regno Unito. Gli studiosi inglesi, infatti, hanno confrontato diversi indicatori di salute fisica e mentale tra le varie generazioni, in fasi simili della vita, analizzando i dati riguardanti oltre 86mila persone, provenienti da diverse decine di ricerche pubblicate fino al 2024, le quali hanno monitorato dalla nascita e sino all'età adulta la salute di decine di migliaia di persone nate in Gran Bretagna tra il 1946 e il 2002.

Generazioni a confronto

I ricercatori, di fatto, hanno messo a paragone quelli che definiscono i baby boomer (coorti di nascita del 1946 e del 1958), la generazione X (nati nel 1970), i millennial (nati nel 1989-90) e la generazione Z (nati tra il 2000 e il 2002). Ciò che ne è emerso è che generazione dopo generazione, la salute invece che avere prospettive migliori, tende a peggiorare. Anche in Italia, ha commentato il presidente di Sigg, Dario Leosco, "il peggioramento nei giovani degli indicatori di obesità, diabete e problemi emotivi suggerisce una insorgenza più precoce di una condizione di cattiva salute, con il rischio di invecchiare prima rispetto alle generazioni precedenti". A preoccupare, un particolare, è "il disagio psichico che emerge come uno dei fattori che compromettono direttamente la longevità in salute dei giovani. Per questo il peggioramento del benessere psicologico delle nuove generazioni va considerato un vero campanello d'allarme sul loro futuro in termini di longevità in salute".

Il paradosso dell'Italia

Il nostro Paese, tra l'altro, è al centro di un vero e proprio paradosso: è uno dei Paesi più longevi al mondo, con una speranza di vita alla nascita che tocca 83,7 anni, ma l'aspettativa di vita in buona salute si ferma a 59 anni. E questa differenza potrebbe anche aumentare a causa del declino anticipato della salute dei giovani stessi. La tendenza, comunque, si può arginare. "Intervenire su peso e salute mentale - affermano i geriatri - può cambiare la traiettoria di una generazione".