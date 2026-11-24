Tumore del colon, risultati incoraggianti in Italia per immunoterapia prima interventoSalute e Benessere
Uno studio coordinato dall'Istituto Nazionale Tumori di Milano dimostra che un solo mese di trattamento preoperatorio con una nuova combinazione di farmaci immunoterapici riesce a eliminare la malattia in molti pazienti
Grandi risultati per lo studio UNICORN promosso dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (INT) in collaborazione con la Fondazione GONO GI (Gruppo Oncologico del Nord Ovest) e pubblicata su Nature Medicine. Lo studio, condotto sotto la guida di Filippo Pietrantonio, direttore dell'Oncologia Medica Gastroenterologica dell'INT, insieme a un consorzio di centri italiani d’eccellenza (tra cui l’Istituto Oncologico Veneto -IOV di Padova), rivoluziona l’approccio terapeutico al carcinoma del colon operabile.
Lo studio
Nello studio UNICORN i pazienti vengono sottoposti a un breve ciclo di trattamento farmacologico preoperatorio di un solo mese (la cosiddetta «window of opportunity»), definito su misura in base all’identikit molecolare del tumore ricavato tramite un sequenziamento genomico ad alta risoluzione (500 geni) effettuato alla diagnosi dall’anatomia patologica dell'INT. Su un campione di 200 pazienti in tutta Italia, è stata somministrata una combinazione innovativa di due farmaci immunoterapici di nuova generazione (botensilimab e balstilimab). In quattro settimane di trattamento nei tumori con instabilità dei microsatelliti (MSI), caratterizzati da un’elevata sensibilità all’immunoterapia, la totale scomparsa di cellule tumorali all’esame istologico dopo l’intervento, è stata raggiunta nel 93% dei casi (13 pazienti su 14). Nei tumori con stabilità dei microsatelliti (MSS), che rappresentano circa il 90% di tutti i tumori del colon e sono storicamente considerati del tutto resistenti all'immunoterapia classica, la nuova combinazione ha ottenuto una risposta completa patologica nel 30% dei pazienti.
Approfondimento
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La prevenzione: il test per la ricerca dei sangue nelle feci
Quello al colon-retto che, con quasi 49mila (48.706) nuovi casi registrati ogni anno, è il secondo tipo di tumore più frequente in Italia ed è anche il secondo nella poco ambita classifica dei più letali, causa di circa 20mila decessi annui. La mortalità è in calo grazie a dei programmi di diagnosi precoce, dei miglioramenti della chirurgia e dei progressi nelle terapie. Il numero dei casi purtroppo è in crescita, anche nei giovani. 9 casi su 10 si potrebbero evitare grazie a un test semplice e indolore che milioni di italiani scelgono di non fare. Lo screening con il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci consente di fare una diagnosi precoce ed eliminare i polipi intestinali prima che abbiano acquisito caratteristiche pericolose.