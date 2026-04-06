Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio a alto rischio

Salute e Benessere

L'uomo, un 76enne pugliese, è stato operato con successo da sveglio, integrando tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica dalla Chirurgia Generale 1 universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, diretta da Mario Morino

ascolta articolo

Un paziente di 76 anni, pugliese, affetto da una neoplasia sanguinante del colon destro, giudicato inoperabile in altre strutture per il quadro clinico complesso, gravato da una seria insufficienza respiratoria, è stato operato con successo da sveglio, integrando tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica dalla Chirurgia Generale 1 universitaria dell'ospedale Molinette di Torino, diretta da Mario Morino. La ventilazione artificiale, necessaria per interventi di anestesia generale, avrebbe potuto infatti determinargli complicanze respiratorie dall'esito imprevedibile. Per superare le controindicazioni ai protocolli standard, il Morino e Valentina Palazzo hanno sviluppato un protocollo cosiddetto awake personalizzato. L'intervento è stato eseguito quindi combinando blocchi della parete addominale, sedazione cosciente, mantenendo pertanto il paziente in uno stato di veglia, e ipnosi clinica. Ciò ha permesso di mantenere una ottimale stabilità neurovegetativa ed una respirazione autonoma per tutta la durata dell'intervento. La grande esperienza chirurgica di Morino ha permesso inoltre rapidità d'esecuzione e delicatezza della manipolazione dei tessuti, determinanti per il comfort del paziente. L'intervento è stato di emicolectomia destra (asportazione chirurgica della parte destra del colon) ed è durato un'ora, durante la quale il paziente ha conversato con Palazzo, che con tecniche ipnotiche ha trasportato il paziente fuori dalla sala operatoria nelle sue campagne pugliesi. L'efficacia è stata confermata da una ripresa post-operatoria definita "eccezionale" dai medici: non è stato infatti necessario il ricovero in Terapia intensiva, previsto qualora l'intervento fosse stato condotto in anestesia generale.

Salute e benessere: Ultime notizie

Asportato tumore al colon in ipnosi su paziente sveglio a alto rischio

Salute e Benessere

L'uomo, un 76enne pugliese, è stato operato con successo da sveglio, integrando tecniche di...

Benessere vascolare: la chiave per vivere più a lungo e meglio

Salute e Benessere

Cosa significa davvero “vivere bene”? Non si tratta solo di allungare la vita, ma di garantirsi...

Accuse ai vaccini e disinformazione: tutte le bufale sull'autismo

Salute e Benessere

La Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, celebrata ogni 2 aprile, nasce con...

Frutta e verdura di stagione, la spesa di aprile

Salute e Benessere

Con la primavera arriva il momento di fare il pieno di frutta e verdura fresca, tipiche di questa...

7 foto

Giornata autismo, disturbi per 1 bimbo su 77. Diagnosi in aumento

Salute e Benessere

Secondo i dati più recenti dell’Istituto superiore di Sanità, la prevalenza si attesta intorno a...

Salute e benessere: Più letti