Secondo un'indagine condotta dagli scienziati dell'University of Colorado Anschutz Medical Campus e del Centre national de la recherche scientifique (CNRS), fare brevi interruzioni può migliorare la regolazione della glicemia più efficacemente rispetto a concentrare la stessa quantità di attività fisica in un'unica sessione ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Interrompere frequentemente i periodi prolungati trascorsi seduti con brevi camminate a passo sostenuto può migliorare la regolazione della glicemia più efficacemente rispetto a concentrare la stessa quantità di attività fisica in un'unica sessione. Lo rivela uno studio, pubblicato sulla rivista Obesity, condotto dagli scienziati dell'University of Colorado Anschutz Medical Campus e del Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il team, guidato da Audrey Bergouignan, ha coinvolto 30 adulti in sovrappeso o con obesità, caratterizzati da uno stile di vita sedentario, abituati a trascorrere più di sei ore al giorno seduti.

Com'è stato condotto lo studio I partecipanti sono stati suddivisi casualmente in due gruppi, che hanno seguito un programma di camminata a passo sostenuto di 45 minuti al giorno, per cinque giorni alla settimana per sei settimane. L'attività, però, è stata differenziata nelle tempistiche: alcuni interrompevano la sedentarietà con brevi passeggiate ripetute durante la giornata, mentre altri svolgevano tutti i 45 minuti consecutivamente. Al termine dell'esperimento, il gruppo che aveva distribuito le camminate nell'arco della giornata era associato a miglioramenti più significativi nella regolazione del glucosio. Tale parametro è stato valutato attraverso un test di tolleranza al glucosio per via endovenosa, una procedura che permette di osservare come l'organismo gestisce il glucosio dopo la sua somministrazione nel sangue. Approfondimento Quali sono le abitudini e i comportamenti che peggiorano la glicemia