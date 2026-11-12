Quali sono le abitudini e i comportamenti che peggiorano la glicemia

Mangiare davanti alla televisione o allo smartphone, restare seduti dopo i pasti e consumare frequentemente snack dolci. Sono alcune delle abitudini quotidiane potenzialmente sfavorevoli al controllo della glicemia, adottate dal 91,5% degli italiani secondo un'indagine condotta da AstraRicerche per il Gruppo di lavoro Edulcoranti di Unione Italiana Food. La ricerca, realizzata su un campione di mille persone tra i 18 e i 74 anni in occasione della Giornata mondiale del diabete del 14 novembre, evidenzia un divario tra la consapevolezza dell'importanza degli stili di vita e i comportamenti effettivamente adottati. Il 63,4% degli intervistati dichiara di mangiare davanti a uno schermo, il 54,3% si siede o si sdraia subito dopo aver mangiato e il 50,6% consuma snack dolci fuori pasto. Al contrario, soltanto il 42,7% riferisce di fare una breve camminata dopo pranzo o cena e il 31,7% inizia abitualmente il pasto dalle verdure. La conoscenza dei meccanismi metabolici appare ancora incompleta. Sebbene il 68,3% dichiari di sapere cosa siano i picchi glicemici, un terzo di questo gruppo non riesce a definirli correttamente. Si tratta degli aumenti della concentrazione di glucosio nel sangue che si verificano fisiologicamente dopo aver mangiato, ma che possono assumere particolare rilevanza nelle persone con alterazioni del metabolismo glucidico.