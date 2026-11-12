Quali sono le abitudini e i comportamenti che peggiorano la glicemia

In Italia circa 3,8 milioni di persone convivono con il diabete (il 6,4% della popolazione), a cui si aggiunge oltre 1 milione di cittadini che non sa di avere la malattia. Secondo un'indagine condotta da AstraRicerche in occasione della giornata mondiale del diabete, tra le abitudini potenzialmente più rischiose spicca la distrazione digitale
Mangiare davanti alla televisione o allo smartphone, restare seduti dopo i pasti e consumare frequentemente snack dolci. Sono alcune delle abitudini quotidiane potenzialmente sfavorevoli al controllo della glicemia, adottate dal 91,5% degli italiani secondo un'indagine condotta da AstraRicerche per il Gruppo di lavoro Edulcoranti di Unione Italiana Food. La ricerca, realizzata su un campione di mille persone tra i 18 e i 74 anni in occasione della Giornata mondiale del diabete del 14 novembre, evidenzia un divario tra la consapevolezza dell'importanza degli stili di vita e i comportamenti effettivamente adottati. Il 63,4% degli intervistati dichiara di mangiare davanti a uno schermo, il 54,3% si siede o si sdraia subito dopo aver mangiato e il 50,6% consuma snack dolci fuori pasto. Al contrario, soltanto il 42,7% riferisce di fare una breve camminata dopo pranzo o cena e il 31,7% inizia abitualmente il pasto dalle verdure. La conoscenza dei meccanismi metabolici appare ancora incompleta. Sebbene il 68,3% dichiari di sapere cosa siano i picchi glicemici, un terzo di questo gruppo non riesce a definirli correttamente. Si tratta degli aumenti della concentrazione di glucosio nel sangue che si verificano fisiologicamente dopo aver mangiato, ma che possono assumere particolare rilevanza nelle persone con alterazioni del metabolismo glucidico.
I piccoli cambiamenti che possono aiutare
"Ogni giorno compiamo scelte alimentari che ci sembrano irrilevanti, ma è proprio nella somma di questi gesti invisibili che si gioca una parte importante dell'equilibrio glicemico", spiega Luca Piretta, gastroenterologo, nutrizionista e docente all'Università Campus Bio-Medico di Roma. Secondo l'esperto, piccoli cambiamenti, come evitare gli schermi a tavola e camminare dopo i pasti, possono contribuire a migliorare le abitudini quotidiane. Il quadro assume particolare importanza alla luce della diffusione del diabete in Italia. Secondo l'Italian Barometer Diabetes Report 2026, circa 3,8 milioni di persone convivono con la malattia, pari al 6,4% della popolazione, mentre oltre un milione non sarebbe consapevole della propria condizione. Più del 90% dei casi riguarda il diabete di tipo 2. La prevalenza della malattia è passata dal 4,2% nel 2005 al 6,4% nel 2025. Sul fronte dei controlli, quasi il 67% degli intervistati ha misurato la glicemia negli ultimi due anni, ma il 58% non conosce l'emoglobina glicata, parametro utilizzato nella diagnosi e nel monitoraggio del diabete