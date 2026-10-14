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La trappola della fame: dalla Somalia al resto del mondo

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Guerre, crisi climatica e tagli agli aiuti hanno aggravato i problemi legati a fame e malnutrizione, che nel 2025 hanno colpito 645 milioni di persone. Sono i dati presentati da Cesvi nell'edizione italiana dell'Indice globale della fame. La Somalia è il caso in cui le crisi si sovrappongono e spingono le famiglie in un circolo vizioso che le porta a sacrificare le proprie risorse per sopravvivere. Ne abbiamo parlato con Diego Regosa, Regional program manager per l’Africa orientale e meridionale di Cesvi

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