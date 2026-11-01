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Giornata mondiale dei vegani, quanti sono in Italia e come cambiano i consumi

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Secondo il Rapporto Italia 2026 di Eurispes, oggi il 3,2% degli italiani si dichiara vegano, una quota quintuplicata rispetto al 2014, quando si fermava allo 0,6%. Aumentano anche i consumi di prodotti vegetali, in particolare brioche e cornetti

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Il veganismo continua a ritagliarsi uno spazio nelle abitudini alimentari degli italiani, tra una maggiore attenzione all'ambiente, alla tutela degli animali e nuove scelte di consumo. Secondo il Rapporto Italia 2026 di Eurispes, oggi il 3,2% degli italiani si dichiara vegano, una quota quintuplicata rispetto al 2014, quando si fermava allo 0,6%. Se si considerano anche i vegetariani, la percentuale sale all'8,5% della popolazione: il 5,3% segue infatti un'alimentazione vegetariana. Un altro 4,9% dichiara di aver adottato in passato uno di questi regimi alimentari. Una tendenza che sembra trovare conferma anche nei consumi fuori casa, a partire dalla colazione..

Colazione sempre più green, +7% brioche e cornetti vegan

E cresce la passione per brioche e cornetti vegani che segnano un + 7%, raggiungendo circa 20 milioni di consumazioni nel primo trimestre 2026, rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato che arriva con la giornata del World Vegan Day e con un 'analisi di TradeLab rilasciata dall'azienda alimentare Vandemoortele. L'andamento del vegan, registrato dalla ricerca di mercato, è in controtendenza - sottolineano gli analisti - rispetto al food dolce nel suo complesso, in calo del 4,2%, e alla categoria brioche, cornetti, altri lievitati e sfoglie, che registra una flessione del 3,2%. "I risultati di mercato - spiegano gli esperti - raccontano "come la proposta vegana stia trovando uno spazio sempre più riconoscibile nel food service. "Una dinamica - aggiungono - che suggerisce nuove opportunità per la colazione fuori casa, dove la proposta vegana può distinguersi non soltanto per la formulazione vegetale, ma anche attraverso ricette, ingredienti e lavorazioni capaci di costruire un'identità propria".

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