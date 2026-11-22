Il cuoco umbro è nato il 22 novembre 1951. Dagli anni Novanta è anche uno dei protagonisti del piccolo schermo e della divulgazione enogastronomica. Dal suo primo ristorante ai viaggi in giro per il mondo, ripercorriamo le tappe della sua carriera e la filosofia dietro ai suoi piatti

Vissani è nato il 22 novembre 1951 a Civitella del Lago, in Umbria, nella zona di Orvieto. Dopo aver frequentato la scuola alberghiera di Spoleto e conseguito il diploma nel 1967, inizia il periodo di formazione in alcuni tra i più importanti alberghi e ristoranti italiani. Nella lista figurano l'Excelsior di Venezia, il Miramonti Majestic di Cortina d'Ampezzo, il Grand Hotel di Firenze e Zi' Teresa di Napoli. Significativi per la sua carriera gli incontri con i maestri Ramponi e Rispoli e in particolare con Giovanni Gavina. In questi soggiorni in giro per la Penisola si appassiona alle tradizioni e della cultura gastronomica regionale. Nelle piccole e popolari trattorie va alla scoperta di prodotti tipici e ricette locali, un bagaglio che porterà nella sua cucina accanto agli insegnamenti dei grandi cuochi e la conoscenza della cucina tradizionale. Grazie agli accostamenti audaci e alla valorizzazione delle materie prime made in Italy, Vissani è diventato un punto di riferimento.

Nel 1974 Gianfranco Vissani fa ritorno in Umbria per rilevare il ristorante di famiglia vicino alla sua Civitella del Lago. In questi anni successivi al lancio del suo primo locale si fa subito notare e compare tra i primi in Italia nelle principali guide gastronomiche con prestigiosi riconoscimenti. Vissani guarda oltre i confini, viaggiando in lungo e largo per l'Europa, gli Stati Uniti, l'Australia, la Thailandia, il Giappone. Negli anni Novanta comincia ad affermarsi come star del piccolo schermo. Vissani è stato un pioniere della cucina televisiva e ha portato avanti anche una forte attività divulgativa attraverso i canali della stampa. Nel 2011 inizia a scrivere una nuova pagina della sua carriera in Puglia, dove gli viene affidata la gestione di un ristorante sequestrato alla criminalità organizzata: l'Antica masseria dell'alta Murgia.