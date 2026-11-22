Acquistata nel 2024, dopo il G7 che si è tenuto a Borgo Egnazia, la masseria è stata sottoposta ad una ristrutturazione importante: i lavori sono seguiti dalla moglie e da un team specializzato che collabora con il manager italo-americano

Il ceo di Anthropic, Dario Amodei, in Puglia da venerdì, starebbe seguendo i lavori di ristrutturazione di Masseria Minerva, acquistata nell'agosto del 2024 dopo il G7 che si è tenuto a Borgo Egnazia a giugno dello stesso anno. Masseria Minerva si trova a pochi chilometri da Borgo Egnazia, precisamente a Pozzo Faceto, frazione di Fasano, in provincia di Brindisi. L'acquisto di una masseria, riportato da Repubblica di Bari, sarebbe un primo investimento, per realizzare una residenza privata per la coppia. E non è escluso, come viene riferito da più fonti, che Amodei possa aver già individuato altre masserie o resort da acquistare.

Lavori di ristrutturazione in corso

Gli adempimenti burocratici per l'acquisto e i primi lavori di Masseria Minerva, sono stati seguiti dalla moglie, Cami Clark, e da un team specializzato che collabora con il manager italo-americano. Amodei in questi giorni starebbe soggiornando a Borgo Egnazia dove c'è anche un evento organizzato da Reply, una società italiana di consulenza e servizi informatici. L'azienda, a quanto si apprende, si occupa, tra l'altro, di intelligenza artificiale e analisi dei dati, cloud e infrastrutture digitali, e cybersecurity.