Gli incontri e le novità

Il tema scelto per questa edizione che sarà il filo rosso degli incontri è "Il senno sulla Luna". Il riferimento è all’Orlando Furioso, poema in cui il senno del protagonista viene custodito in un’ampolla. Fragilità e passioni, irrazionalità e insensatezza delle ambizioni rappresentano una minaccia per la capacità di discernere tra bene e male. Questa immagine è particolarmente attuale visto che si richiama allo smarrimento rispetto alla nostra epoca segnata da guerra, violenza, sfide poste dalle nuove tecnologie. Nei giorni del BookCity ci saranno le presentazioni e gli incontri tradizionali con gli autori, ma anche nuove rubriche e dibattiti. "Quali libri porteresti sulla Luna?" è la domanda che animerà i dialoghi a due tra scrittori. Al via anche le Lezioni per recuperare il senno con quattro autori e autrici che affrontano temi fondamentali per comprendere il presente con un focus su relazioni, tecnologia, parola e scuola. Il 26 e 27 novembre l’Aula Magna del Sigmund Freud University di Milano (SFU), ateneo europeo specializzato nella formazione universitaria e nella ricerca in ambito psicologico, sarà teatro nel quadro di BookCity di due incontri che esplorano il rapporto fra la conoscenza di sé e degli altri, attraverso il dialogo e l’esperienza di grounding, una tecnica che aiuta a ritrovare il contatto con il presente nei momenti di maggiore difficoltà emotiva. Si parlerà, inoltre, di educazione sessuo-affettiva e civica nel format "Quello che a scuola non dicono", appuntamenti in cui partendo dai libri alcune delle più importanti voci della letteratura italiana contemporanea faranno dialogare un classico con un libro dimenticato. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre, BookCity Milano avrà un palinsesto sul tema. Spazio anche ai più piccoli con un nuovo progetto dedicato alla fascia d'età da 0 ai 6 anni.