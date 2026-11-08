Gordon Ramsay compie 60 anni: carriera, stelle Michelin e vita privata

Cuoco premiato con un totale di 17 stelle Michelin, diventato una star grazie al piccolo schermo, ma anche imprenditore e autore di libri di cucina. Gordon Ramsay è il più mediatico degli chef internazionali, protagonista di una lunga lista di format come Hell's Kitchen, Cucine da incubo, il talent show MasterChef, Gordon Ramsay's F Word, Gordon Ramsay: diavolo di uno chef, Gordon Ramsay - Cose dell'altro mondo, Cucina con Ramsay, Hotel da incubo e Behind Bars, Next Level Backer. Nato l’8 novembre 1966, oggi spegne 60 candeline. “Non posso credere che ho la bellezza di 60 anni”, ha scritto in un post su Instagram.

Nasce a Johnstone in Scozia, per poi trasferirsi all’età di cinque anni con la famiglia in Inghilterra. All’inizio nell’orizzonte del piccolo Gordon c’erano i campi da calcio più che i fornelli. Un infortunio gli impedisce di continuare il percorso sportivo. Ramsay però si è già appassionato alla cucina. Sul finire degli anni Ottanta trova il suo primo lavoro come commis nel Roxburgh House Hotel, nel Roxburghshire. Tenta poi la fortuna a Londra dove diventa allievo del super chef Marco Pierre White. Il suo viaggio continua a Parigi nel ristorante di Guy Savoy e Joël Robuchon. Il 1993 è l’anno della svolta con l’apertura del suo primo locale nel quartiere di Chelsea di Londra, con cui si fa subito notare ottenendo le tre stelle Michelin. “Fu un sollievo. E tutto quel peso è scomparso e improvvisamente un grande senso di libertà”, ha raccontato commosso nel documentario della BBC “Rise of the rockstar chef” che ha ripercorso le tappe della sua carriera. Dal 2005 comincia a guardare all’estero, quando lancia nuove aperture a Dubai e Tokyo. L’anno successivo sbarca a New York con il Gordon Ramsay at the London. Poi è il turno di Irlanda, Los Angeles e Versailles fino a raggiungere quota 25 ristoranti in tutto il mondo. Anche in Italia ha lasciato la sua impronta a Castel Monastero in Toscana, dove ha aperto il ristorante gourmet Contrada e a Pula in Sardegna dove ha assunto la gestione del Forte Village.

La carriera televisiva

Parallelamente ai traguardi sul campo, Gordon Ramsay consolida la sua fama mediatica. La prima partecipazione televisiva risale al lontano 1997 quando partecipa come giudice a una competizione di studenti di catering, ma è nel 1999 con un documentario che seguiva le fasi di apertura del suo ristorante a Chelsea che arriva la consacrazione. Il racconto in presa diretta e senza filtri fa conoscere al pubblico gli aspetti del suo carattere che lo renderanno personaggio: le sfuriate, il temperamento irascibile, le parolacce. Dal 2004 al 2008 la sua fama si consolida con Ramsay’s Kitchen Nightmares in onda sul britannico Channel 4. E da quel momento è stato protagonista di tantissimi format, arrivati anche in Italia. Ramsay è anche alla testa di una casa di produzione One Potato Two Potato, insieme alla Optomen Television.

La famiglia

Nel 1996 ha sposato Cayetana Elizabeth Hutcheson, detta Tana, ex insegnante. La coppia ha avuto sei figli: Megan (1998), i gemelli Jack e Holly (2000), Matilda (nata nel 2001 nello stesso giorno del padre), Oscar (2019) e Jesse (2023). Ramsay ha spesso raccontato il suo approccio educativo: niente eredità per i figli, ma al massimo i soldi per comprarsi una casa. Nel 2017 intervistato dal Sun e dal Telegraph disse: “Quando andiamo in aereo, io viaggio in prima classe perché me lo sono guadagnato, i ragazzi in economica”. E ancora: “Se desiderano comprarsi jeans e scarpe devono mettere da parte i soldi necessari, così capiscono il valore del denaro”. La moglie, con la collaborazione del marito, ha pubblicato diversi libri di cucina. Ramsay e la famiglia vivono a Battersea, a sud del Tamigi. Continua ad essere un grande appassionato di calcio e tifoso dei Rangers, squadra in cui aveva giocato da ragazzo.