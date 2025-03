Pet food più sostenibile con meno carne: avremo cani e gatti vegani?

L’industria è in crescita: in Italia nel 2023 il giro d’affari ha superato i 3 miliardi di euro. Di pari passo, aumentano anche le emissioni della filiera, dipendente dalla lavorazione della carne. Le alternative più sostenibili esistono, ma i cibi vegetali preoccupano i proprietari. Secondo Barbara Tonini, presidente della Società di nutrizione e alimentazione veterinaria, “una dieta vegetariana o vegana è possibile in teoria per i cani, ma non significa che sia la scelta ottimale”. Per i gatti non vale lo stesso