Tensione tra Israele e Ue: cosa prevede la linea dura europea

"La situazione a Gaza è catastrofica", denuncia l'Alto rappresentante per la politica estera europeo Kaja Kallas. L'operazione "Carri di Gedeone", finalizzata all'occupazione di Gaza, minaccia di sfollare la popolazione e Netanyahu ha già bloccato gli aiuti umanitari. Per questo, Bruxelles valuta il riesame dell'accordo politico ed economico siglato con Tel Aviv nel 2000. Ma non tutti gli Stati membri sono d'accordo