Mondo
Stakeknife: il boia dell’IRA che lavorava per Londra
Un’inchiesta rivela i dettagli della vita di Freddie Scappaticci, agente infiltrato, autore di diverse esecuzioni sommarie mentre militava nel movimento paramilitare repubblicano irlandese, mentre era a libro paga dello stato britannico. L’MI5 sapeva e non intervenne
