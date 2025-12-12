Le donne usano meno l’IA. E i bias di genere restano

Secondo un recente studio della Harvard Business School le donne hanno il 22% di probabilità in meno di usare l’intelligenza artificiale generativa rispetto agli uomini, sia nel contesto lavorativo che nella vita di tutti i giorni. Ma questo è un problema, perché i bias di genere dell’IA persistono e le donne hanno meno possibilità di avanzare nei settori stem o nella propria carriera
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi