Le donne usano meno l’IA. E i bias di genere restano

Secondo un recente studio della Harvard Business School le donne hanno il 22% di probabilità in meno di usare l’intelligenza artificiale generativa rispetto agli uomini, sia nel contesto lavorativo che nella vita di tutti i giorni. Ma questo è un problema, perché i bias di genere dell’IA persistono e le donne hanno meno possibilità di avanzare nei settori stem o nella propria carriera