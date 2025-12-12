Student housing, le residenze universitarie di nuova generazione

È stato inaugurato lo scorso 28 novembre CX Naples | Centrale, un progetto di rigenerazione urbana che trasforma l’ex sede Inps del capoluogo campano in una moderna residenza universitaria da 500 posti letto. Un luogo pensato per coniugare ospitalità, design contemporaneo e sostenibilità ambientale e che si distingue per spazi modulabili, verde integrato nell’architettura e aree comuni ispirate al co-living scandinavo per “un’esperienza abitativa che vada oltre il semplice alloggio e costruisca una vera community”