Lifestyle

Student housing, le residenze universitarie di nuova generazione

Costanza Ruggeri

È stato inaugurato lo scorso 28 novembre CX Naples | Centrale, un progetto di rigenerazione urbana che trasforma l’ex sede Inps del capoluogo campano in una moderna residenza universitaria da 500 posti letto. Un luogo pensato per coniugare ospitalità, design contemporaneo e sostenibilità ambientale e che si distingue per spazi modulabili, verde integrato nell’architettura e aree comuni ispirate al co-living scandinavo per “un’esperienza abitativa che vada oltre il semplice alloggio e costruisca una vera community”

