Maia, l'artista che non esiste rende la musica protagonista

Fabrizio Basso

Dietro questa cantante immaginaria, il cui nome è l'acronimo di Music Artificial Intelligence Artist, c'è una artista vera che si chiama Erika Buzzi e per la prima volta racconta quanto la vita della sua creatura-avatar collimi con la sua. Un importante riconoscimento è che Maia ha vinto il 3rd Place agli AI Design Awards Internazionali (categoria Music Videos & Promo) che verranno assegnati a Barcellona il 5 e 6 febbraio 2026. L'INTERVISTA

