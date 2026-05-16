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Pechino Express, l'intervista alle DJ: "La nostra forza? Siamo l'una la casa dell'altra"

Elena Pomè

Elena Pomè

Hanno scelto di essere mamma e figlia perché sono complementari, una forza che va anche al di là della genetica. Tra Indonesia, Cina e Giappone non avrebbero viaggiato con nessun altro, perché solo quando sono insieme si sentono libere di essere davvero loro stesse. È così che hanno tirato fuori ancora più grinta, tra salti dai grattacieli e notti in sacco a pelo, dove hanno imparato che siamo tutti cullati sotto lo stesso cielo anche se, in apparenza, possiamo sembrare lontani

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