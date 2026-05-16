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Tecnologia

OlimpIA, l’intelligenza artificiale aiuta chi subisce violenza online

Roberta Cavaglià
©Getty

Riconosciuta tra i 50 migliori progetti di AI al mondo nel Paris Peace Forum 2025, la tecnologia creata in Messico fornisce assistenza anonima in oltre 50 lingue alle donne che subiscono violenza di genere online.

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