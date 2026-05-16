L’impunità è una faccenda sottile

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, con il suo sguardo sull’attualità ci aiuta a leggere il mondo che ci circonda. Tra romanzi, casi clinici e cronaca, una riflessione sull’impunità: chi sfugge alla pena spesso resta prigioniero della colpa. Espiare significa ristabilire un equilibrio, anche in casi complessi come il delitto di Garlasco