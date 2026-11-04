Influenza 2026, vaccino e come curarsi senza antibiotici: i consigli degli espertiSalute e Benessere
Per proteggersi contro influenza, Covid-19 e altri virus respiratori, come il virus sinciziale, ci sono i vaccini – spiega il virologo Fabrizio Pregliasco – da fare in questo momento senza aspettare i primi sintomi o l'arrivo del picco epidemico
L’arrivo del primo freddo coincide anche con il presentarsi dei virus respiratori, a partire dall’influenza. A porre l’accento sull’importanza della prevenzione è il virologo Fabrizio Pregliasco che associa alla stagione autunno-inverno la diffusione di virus come influenza, Covid e altri patogeni. Ed è in questo scenario che la vaccinazione diventa una scelta di prevenzione, soprattutto per anziani e fragili.
Perché vaccinarsi
Le condizioni che accompagnano l'abbassamento delle temperature possono facilitare la diffusione delle infezioni respiratorie – spiega il virologo -, trascorrendo più tempo in ambienti chiusi, spesso affollati e scarsamente ventilati. Per proteggersi contro influenza e Covid-19, senza dimenticare gli altri virus respiratori, come il virus sinciziale, arrivano in soccorso – prosegue Pregliasco – i vaccini, da fare in questo momento senza aspettare i primi sintomi o l'arrivo del picco epidemico. “La vaccinazione non elimina ogni possibilità di infezione, ma riduce il rischio delle forme più gravi, delle complicanze e dei ricoveri, soprattutto nelle categorie vulnerabili", precisa il virologo.
Gli antibiotici
Un altro tema che sta molto a cuore agli esperti è il problema dell’uso sbagliato e spesso dell’abuso degli antibiotici. Come spiega a Repubblica l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, professore di Igiene all’Università del Salento “molti non scelgono il vaccino, ma quando iniziano ad accusare sintomi influenzali mettono mano agli antibiotici. Una soluzione inefficace e pure pericolosa perché alimenta il diffondersi di superbatteri resistenti ai farmaci che, specie per i più fragili, possono essere letali”.
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