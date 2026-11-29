Nella nuova puntata focus sul linfoma diffuso a grandi cellule B, la forma più frequente di linfoma non Hodgkin e sulle innovazioni della ricerca che stanno ampliando le opportunità terapeutiche per i pazienti. Fino a quattro pazienti su dieci possono andare incontro a recidiva o malattia refrattaria dopo la prima linea di trattamento

Il linfoma diffuso a grandi cellule B, noto con l'acronimo DLBCL, è la forma più frequente di linfoma non Hodgkin e rappresenta circa un terzo di tutte le diagnosi. Si tratta di una malattia aggressiva che richiede una diagnosi tempestiva e un rapido avvio delle cure. In Italia si stimano circa 5.000 nuovi casi di linfoma diffuso a grandi cellule B ogni anno. Nonostante i progressi della medicina, una quota significativa di pazienti può andare incontro a recidiva o non rispondere adeguatamente ai trattamenti iniziali. È proprio su questa fase della malattia, tra bisogni ancora insoddisfatti e nuove opportunità terapeutiche offerte dalla ricerca, che si concentra la nuova puntata di Health.

Una malattia aggressiva ma sempre più curabile

In Italia si stimano ogni anno diverse migliaia di nuovi casi di linfoma diffuso a grandi cellule B, una patologia che può manifestarsi a qualsiasi età ma che colpisce più frequentemente gli adulti e gli anziani. Nel corso della puntata si approfondisce che cosa sia il linfoma diffuso a grandi cellule B, quali siano le principali caratteristiche della malattia e perché la tempestività della diagnosi rappresenti uno degli elementi più importanti per migliorare le prospettive di cura.

A spiegare il quadro clinico è Alice Di Rocco, Professoressa Associata di Ematologia presso Sapienza Università di Roma e membro della Fondazione Italiana Linfomi (FIL), che sottolinea come il DLBCL sia una patologia aggressiva ma potenzialmente curabile, grazie ai continui progressi della ricerca e all'evoluzione delle strategie terapeutiche.

“Il linfoma diffuso a grandi cellule B è una malattia aggressiva, ma oggi disponiamo di strumenti diagnostici e terapeutici che ci consentono di ottenere risultati impensabili fino a pochi anni fa. La sfida resta quella di individuare il trattamento più appropriato per ciascun paziente e intervenire nel momento giusto” - spiega Di Rocco.

Particolare attenzione viene dedicata anche ai bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti che sviluppano una recidiva o una forma refrattaria dopo il trattamento iniziale, una condizione che apre una nuova fase della malattia e rende necessario individuare percorsi terapeutici efficaci e personalizzati.

Quando la malattia si ripresenta

Uno dei temi centrali della puntata riguarda proprio la gestione della recidiva. Quando il linfoma ritorna o non risponde alle cure, il percorso assistenziale diventa più complesso e richiede una valutazione multidisciplinare per individuare la strategia più adatta al singolo paziente.

Il Professor Carlo Visco, Responsabile dell'Unità Linfomi dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e Presidente eletto della Fondazione Italiana Linfomi (FIL), spiega come oggi siano disponibili diverse opzioni terapeutiche e come la scelta dipenda dalle caratteristiche biologiche della malattia, dall'età del paziente e dalle sue condizioni cliniche generali.

“Negli ultimi anni il panorama terapeutico del linfoma diffuso a grandi cellule B è cambiato in modo significativo. Oggi possiamo contare su approcci innovativi che stanno ampliando le opportunità per pazienti che in passato avevano prospettive più limitate” - osserva Visco.

La puntata approfondisce inoltre il crescente ruolo delle immunoterapie e delle nuove strategie che stanno contribuendo a modificare lo scenario terapeutico dell'ematologia, rendendo possibile un approccio sempre più personalizzato.

Lo studio STARGLO e i nuovi risultati della ricerca

Ampio spazio viene dedicato ai risultati dello studio internazionale di fase III STARGLO, una delle ricerche più rilevanti presentate negli ultimi anni nell'ambito del linfoma diffuso a grandi cellule B recidivato o refrattario. Lo studio ha valutato una nuova strategia terapeutica per i pazienti nei quali la malattia si è ripresentata o non ha risposto alle cure iniziali, confrontandola con uno degli attuali standard di trattamento.

I risultati hanno mostrato un miglioramento significativo della sopravvivenza e del controllo della malattia, confermando il ruolo sempre più importante dell'innovazione terapeutica nel trattamento dei linfomi aggressivi. Benefici particolarmente rilevanti sono stati osservati nei pazienti trattati alla prima recidiva, evidenziando l'importanza di intervenire precocemente con le strategie più appropriate. “I risultati dello studio STARGLO confermano quanto sia importante continuare a investire nella ricerca clinica. L'obiettivo è offrire ai pazienti possibilità di cura sempre più efficaci e personalizzate, soprattutto nelle fasi più difficili della malattia” - sottolinea Visco.

La voce dei pazienti

La puntata dà spazio anche all'esperienza di chi convive con la malattia. Davide Petruzzelli, Presidente dell'Associazione Pazienti La Lampada di Aladino ETS, racconta il significato che la diagnosi di un linfoma aggressivo può avere per il paziente e per la sua famiglia, evidenziando l'importanza del supporto delle associazioni, dell'informazione corretta e della possibilità di accedere rapidamente alle migliori cure disponibili.

“Quando arriva una diagnosi di linfoma non si ammala soltanto una persona, ma un intero nucleo familiare. Avere informazioni corrette, punti di riferimento affidabili e accesso tempestivo alle cure può fare una grande differenza nel percorso del paziente” - afferma Petruzzelli.

L'innovazione terapeutica, sottolineano gli ospiti, non rappresenta soltanto un progresso scientifico, ma anche una concreta opportunità per restituire speranza e prospettive a persone che si trovano ad affrontare una delle fasi più difficili del proprio percorso di cura.

Guardare al futuro con fiducia

La ricerca sui linfomi aggressivi continua ad avanzare rapidamente. Nuove immunoterapie, una maggiore comprensione dei meccanismi biologici della malattia e strategie sempre più personalizzate stanno contribuendo a migliorare gli esiti clinici e ad ampliare le opportunità per i pazienti. Ricerca, innovazione e accesso alle cure stanno cambiando la storia naturale di molte malattie ematologiche. Anche per i pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B, oggi, le prospettive sono sempre più legate alla capacità di portare rapidamente i risultati della ricerca nella pratica clinica.