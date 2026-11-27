Il prodotto in questione è venduto in pezzi di peso massimo 1,6 kg, con le date di scadenza 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026 e 29/11/2026, corrispondenti ai numeri di lotto. Le torte richiamate sono state vendute tra il 23 e il 26 novembre

I supermercati Esselunga hanno richiamato una torta a marchio Elisenda (la torta Sole) per pesticidi. Sono quattro i lotti della torta interessati per "rilevata presenza di un fitofarmaco (pesticida) oltre i limiti di legge su un ingrediente utilizzato per la preparazione".

Quali lotti

Il prodotto in questione è venduto in pezzi di peso massimo 1,6 kg, con le date di scadenza 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026 e 29/11/2026, corrispondenti ai numeri di lotto. Le torte richiamate sono state vendute tra il 23 e il 26 novembre.

A produrre la torta richiamata è stata Esselunga Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Giambologna 1, a Limito di Pioltello, nella città metropolitana di Milano. Esselunga sottolinea che "si chiede al consumatore che abbia acquistato il prodotto in oggetto dal 23.11.26 al 26.11.26 di non consumarlo e di riportarlo a negozio per il relativo rimborso".