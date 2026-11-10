Calo di tre punti percentuali (dal 52,5 al 49,8%) registrato nella stagione 2025-26 rispetto all'anno precedente. La diminuzione è in quasi tutte le regioni italiane, tranne che nella Provincia autonoma di Bolzano, in Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna. Secondo i medici di famiglia "è sintomatico anche della diffidenza vaccinale nella popolazione, nata nel post pandemia Covid e che va assolutamente superata"
L'inverno passato sono stati 7,2 milioni gli over 65 vaccinati contro l'influenza in Italia. L'Umbria è la regione con l'adesione più alta, pari al 62%, mentre all'ultimo posto si colloca la Provincia autonoma di Trento. A preoccupare, però, è il confronto con la stagione precedente, che evidenzia un calo di 2,7 punti percentuali tra gli over 65 vaccinati, portando la copertura sotto il 50%. Lo evidenziano i dati pubblicati sul sito del Ministero della Salute, che confermano "un trend in diminuzione nelle ultime stagioni". "Un gap assolutamente da recuperare", avvertono i medici di famiglia.
I dati
Nel 2025-2026 la copertura è infatti scesa dal 52,5% del 2024-2025 al 49,8%, dato molto lontano dall'obiettivo minimo del 75% di vaccinati, percentuale mai raggiunta in Italia, neppure nei periodi d'oro, quando, nel 2005-2006, si era arrivati a vaccinare il 68,3% della popolazione target. Dopo un progressivo calo, le coperture erano rimbalzate verso l'alto con la pandemia di Covid-19, toccando il 65% nel 2020-2021, per poi riprendere una discesa tuttora in corso.
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Diffidenza vaccinale nella popolazione dopo il Covid
La diminuzione è generalizzata in quasi tutte le regioni italiane, tranne che nella Provincia autonoma di Bolzano, in Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna. Per Niccolò Biancalani, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), "è sintomatico anche della diffidenza vaccinale nella popolazione, nata nel post-pandemia Covid e che va assolutamente superata. Perché il vaccino è un'arma di prevenzione di massa che va sfruttata appieno per proteggere soprattutto i più fragili dalle complicanze dell'influenza", incluse polmoniti, potenzialmente letali.
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Lombardia, regione col maggior numero di vaccinati over 65
È la Lombardia, con 1,2 milioni di persone, la regione con il maggior numero di over 65 vaccinati contro l'influenza nella stagione 2025-2026, a fronte dei 7,2 milioni complessivi di vaccinati in questa fascia d'età in Italia. Dal punto di vista percentuale, però, è l'Umbria la regione con la maggiore adesione degli over 65 alla campagna vaccinale, pari al 62%, seguita dalla Toscana (58,5%) e dall'Emilia-Romagna (57,7%). All'altro capo della classifica si conferma la Provincia autonoma di Trento (34,3%), seguita dalla Valle d'Aosta (36%) e dalla Sardegna (36,7%).
Medici di famiglia: “ La campagna vaccinale è partita tardi"
"La campagna vaccinale contro l'influenza quest'anno è partita tardi, anche per motivi meteorologici, visto il caldo che ci ha accompagnato fino a metà ottobre, ma ora in corso a pieno ritmo. I vaccini ci sono, sono arrivati alle Regioni e la popolazione sta rispondendo bene. Non ci sono grandi criticità, salvo per la Regione Campania, dove era stata segnalata una scarsità di dosi, come riportato nei giorni scorsi", spiega Biancalani, commentando la campagna vaccinale in corso quest'anno.