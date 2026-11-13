Re Carlo visita Croydon alla vigilia del suo 78esimo compleanno. FOTO

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Re Carlo III visita Croydon alla vigilia del suo 78esimo compleanno. FOTO

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Il sovrano ha trascorso la giornata nel quartiere a sud di Londra, a circa 15 km dal centro della capitale britannica. A portarlo nell’importante borgata commerciale londinese sono stati due impegni ufficiali in particolare: la visita alla BRIT School e la celebrazione dei 750 anni dello storico Surrey Street Market

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