Re Carlo visita Croydon alla vigilia del suo 78esimo compleanno. FOTO

Re Carlo III visita Croydon alla vigilia del suo 78esimo compleanno. FOTO
Il sovrano ha trascorso la giornata nel quartiere a sud di Londra, a circa 15 km dal centro della capitale britannica. A portarlo nell’importante borgata commerciale londinese sono stati due impegni ufficiali in particolare: la visita alla BRIT School e la celebrazione dei 750 anni dello storico Surrey Street Market
- Re Carlo III domani, 14 novembre, spegnerà 78 candeline. Un traguardo importante per il sovrano britannico che ha trascorso la vigilia del suo compleanno facendo visita a un importante quartiere di Londra, Croydon, situato a sud della capitale, dove gli è stata fatta trovare una torta per festeggiare in anticipo il 78esimo compleanno.
- Il sovrano è stato accolto e festeggiato con tutti gli onori del caso dai residenti della borgata, famosa per essere un’importante zona urbana, con quartieri residenziali, ma anche commerciale, con negozi e mercati.
- A portare il Re a Croydon sono stati in particolare due impegni ufficiali: la visita alla BRIT School e la celebrazione dei 750 anni del Surrey Street Market.
- Re Carlo ha fatto visita alla BRIT School, la famosa scuola di arti performative e creative. Qui il sovrano si è intrattenuto con gli insegnanti, ha incontrato gli studenti e ha assistito a una performance di danza.
- Durante la visita alla scuola il Re ha incontrato anche YolanDa Brown, la presidente della BPI, la British Phonographic Industry, ovvero l'organizzazione che rappresenta le etichette discografiche nel Regno Unito.
- La BRIT School è particolarmente conosciuta perché ha formato alcuni dei più grandi nomi della musica e dello spettacolo britannico. Fondata nel 1991, si tratta di una scuola pubblica che offre una formazione artistica altamente specializzata.
- Il secondo motivo della visita di Carlo a Croydon, come anticipato, è stato la celebrazione dei 750 anni dello storico Surrey Street Market.
- Il sovrano inglese è stato l'ospite d'onore delle celebrazioni dello storico mercato, fondato nel 1276 grazie a una concessione reale. Qui ha incontrato i commercianti e i residenti, fermandosi a stringere le mani e a chiacchierare con alcuni di loro.
- Il Surrey Street Market non è solo un mercato alimentare, ma anche un luogo dove si incontrano storia medievale, commercio popolare e culture provenienti da tutto il mondo. Con i suoi 750 anni, è inoltre uno dei mercati all'aperto più antichi della Gran Bretagna.
- A sancire la nascita del mercato, nel 1276, fu una Royal Charter concessa dall’allora arcivescovo di Canterbury, Robert Kilwardby: si trattava di una carta reale che autorizzava lo svolgimento di un mercato settimanale.