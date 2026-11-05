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Il principe William e il figlio George a Barcellona alla partita dell'Aston Villa

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©IPA/Fotogramma

L’erede al trono inglese e il primogenito hanno approfittato delle vacanze autunnali di George, che da settembre frequenta il college di Eton, per volare a Barcellona e assistere alla partita di Champions League tra i padroni di casa e la squadra del cuore dei due reali

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Giornata tra padre e figlio per il principe William e il primogenito George. I due sono volati a Barcellona il 3 novembre per assistere alla partita di Champions League tra la loro squadra del cuore, l’Aston Villa, e i padroni di casa del Barça. È la prima volta che il principino appare in pubblico da quando, a settembre, ha iniziato a frequentare la scuola di Eton. Gli studenti del prestigioso college britannico sono in vacanza fino all’8 novembre e George ne sta approfittando per passare un po’ di tempo con la sua famiglia. Specialmente con i genitori che, come confessato da Kate Middleton nei giorni scorsi, sentono la mancanza del figlio e non vedevano l’ora di riaverlo a casa durante le vacanze autunnali previste dal sistema scolastico inglese.

Aston Villa battuto

William e George hanno assistito alla partita dal palco VIP, seduti accanto al giocatore del Barcellona Allan Simonsen e agli ex portieri della squadra spagnola Amador Lorenzo, Pere Valentí Mora e Jesús Mariano Angoy. Un bel momento insieme reso però amaro dall’esito della partita, con l’Aston Villa che è stato malamente sconfitto dal Barcellona per 3 a 0. Prima della partita, il presidente del Barça Joan Laporta ha incontrato il principe e il figlio e ha regalato loro una maglia personalizzata della squadra.

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