Il principe William e il figlio George a Barcellona alla partita dell'Aston VillaMondo
L’erede al trono inglese e il primogenito hanno approfittato delle vacanze autunnali di George, che da settembre frequenta il college di Eton, per volare a Barcellona e assistere alla partita di Champions League tra i padroni di casa e la squadra del cuore dei due reali
Giornata tra padre e figlio per il principe William e il primogenito George. I due sono volati a Barcellona il 3 novembre per assistere alla partita di Champions League tra la loro squadra del cuore, l’Aston Villa, e i padroni di casa del Barça. È la prima volta che il principino appare in pubblico da quando, a settembre, ha iniziato a frequentare la scuola di Eton. Gli studenti del prestigioso college britannico sono in vacanza fino all’8 novembre e George ne sta approfittando per passare un po’ di tempo con la sua famiglia. Specialmente con i genitori che, come confessato da Kate Middleton nei giorni scorsi, sentono la mancanza del figlio e non vedevano l’ora di riaverlo a casa durante le vacanze autunnali previste dal sistema scolastico inglese.
Aston Villa battuto
William e George hanno assistito alla partita dal palco VIP, seduti accanto al giocatore del Barcellona Allan Simonsen e agli ex portieri della squadra spagnola Amador Lorenzo, Pere Valentí Mora e Jesús Mariano Angoy. Un bel momento insieme reso però amaro dall’esito della partita, con l’Aston Villa che è stato malamente sconfitto dal Barcellona per 3 a 0. Prima della partita, il presidente del Barça Joan Laporta ha incontrato il principe e il figlio e ha regalato loro una maglia personalizzata della squadra.
Vedi anche
Kate Middleton con la tiara di Lady Diana alla cena per l'Oman
Getty-Ansa
William e Kate accolgono il sultano dell'Oman a Windsor. FOTO
Il sultano dell’Oman, Haitham bin Tarik, è arrivato nel Regno Unito per una visita di Stato di tre giorni. Ad accoglierlo a Windsor il principe William e Kate Middleton, insieme a re Carlo III e alla regina Camilla. La visita punta a rafforzare i rapporti tra i due Paesi