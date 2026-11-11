Il ritratto dettagliato di un martin pescatore, realizzato la scorsa primavera dal primogenito 13enne dei principi del Galles, è stato pubblicato su un'edizione speciale della prestigiosa rivista Country Life. Una passione, quella per il disegno, condivisa con la madre Kate e il nonno Carlo

Il talento artistico della famiglia reale britannica trova una nuova e promettente espressione nel principe George. Un disegno dettagliato di un martin pescatore, realizzato dal primogenito 13enne dei principi del Galles, è stato pubblicato in un'edizione speciale della prestigiosa rivista Country Life. Il giovane principe ha ritratto l'uccello appollaiato su un ramo durante la scorsa primavera, disegnandolo direttamente tra le mura di casa. L'opera è stata inserita all'interno di un corposo numero da collezione di 300 pagine curato eccezionalmente per l'occasione da suo padre, il principe William, che include anche un'intima intervista a Kate sul suo percorso di guarigione dal cancro.

Una passione di famiglia

La passione di George per il disegno non è un caso isolato, ma si inserisce in una solida tradizione familiare. Il giovane principe sembra infatti seguire le orme dei suoi parenti più stretti, a partire dal nonno, Re Carlo III, da sempre appassionato d'arte. Le velleità creative caratterizzano anche la storia della madre Kate e dello zio, il Duca di Sussex, che hanno entrambi approfondito gli studi artistici a livello pre-universitario. La stessa Principessa del Galles ha successivamente consolidato questo percorso conseguendo una laurea in Storia dell'Arte all'università.