Uk, la principessa Kate e la regina Camilla al Remembrance Day. FOTO
In Inghilterra si celebra l’11 novembre il Giorno dell’Armistizio, dai in cui nel 1918 terminò la Prima Guerra Mondiale. Le celebrazioni ufficiali si svolgono la seconda domenica di novembre, con la cerimonia al Cenotafio presieduta da Re Carlo e dalla famiglia reale. Celebrati anche i veterani della seconda guerra mondiale e dei conflitti successivi che si radunano nell'area della Horse Guards Parade e sfilano fino al Cenotafio, il monumento ai caduti
- Il Remembrance Day è, in Inghilterra, la Giornata della Memoria dei caduti nelle guerre: è una giornata commemorativa dedicata a ricordare i soldati e i civili che hanno perso la vita durante le guerre, soprattutto nelle due guerre mondiali e nei conflitti successivi.
- Il Remembrance Day è fissato ufficialmente all’11 novembre, data in cui nel 1918 entrò in vigore l'armistizio che pose fine ai combattimenti della prima guerra mondiale.
- Le celebrazioni solitamente si tengono la seconda domenica di novembre, quando la royal family presiede la cerimonia al Cenotafio. Presenti anche il governo, le forze armate e i veterani.
- Il Remembrance Day non è una festa nazionale in senso stretto (bank day), ma si tratta di una ricorrenza molto sentita nella cultura britannica. L’11 novembre, da tradizione, alle 11 le scuole e gli uffici si fermano per osservare due minuti di silenzio.
- Come detto, alle celebrazioni per il Remembrance Day sono presenti anche i veterani di guerra che si riuniscono alla Horse Guards Parade prima della marcia della Royal British Legion davanti al Cenotafio. A sfilare insieme ai veterani anche i rappresentanti delle associazioni militari.
- Davanti al Cenotafio, il monumento ai caduti, vengono deposte le corone di papaveri alla presenza di Re Carlo III, della famiglia reale e delle autorità.
- Il simbolo della giornata è il papavero rosso, chiamato in Inghilterra Remembrance Poppy. Il fiore rosso è diventato il simbolo di questa giornata perché ricorda i papaveri che crescevano sui campi di battaglia delle Fiandre, durante la prima guerra mondiale.
- Il papavero è quindi diventato il simbolo del sacrificio dei militari caduti. Viene indossato su cappotti, giacche e vestiti e spesso viene acquistato facendo una donazione a sostegno dei veterani e delle loro famiglie.
- Il fiore del Remembrance Day è stato indossato anche dalla regina Camilla e da Kate Middleton che per la giornata di celebrazioni hanno scelto di indossare abiti e cappelli neri, simbolo del lutto per i caduti militari e civili delle guerre in Inghilterra.
- In occasione delle celebrazioni, la principessa Kate Middleton ha deciso poi di rendere omaggio alla suocera mai conosciuta, Lady Diana, indossando un paio di orecchini di perle e diamanti appartenuti alla prima moglie di re Carlo.