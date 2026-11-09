Uk, la principessa Kate e la regina Camilla al Remembrance Day. FOTO

In Inghilterra si celebra l’11 novembre il Giorno dell’Armistizio, dai in cui nel 1918 terminò la Prima Guerra Mondiale. Le celebrazioni ufficiali si svolgono la seconda domenica di novembre, con la cerimonia al Cenotafio presieduta da Re Carlo e dalla famiglia reale. Celebrati anche i veterani della seconda guerra mondiale e dei conflitti successivi che si radunano nell'area della Horse Guards Parade e sfilano fino al Cenotafio, il monumento ai caduti