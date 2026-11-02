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Re Carlo e Camilla in viaggio ai Caraibi, sorpresi dalla pioggia ad Antigua e Barbuda FOTO

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Il sovrano, raggiunto anche dalla moglie, prosegue il suo viaggio di Stato nelle ex colonie del Commonwealth. Dopo le tappe in solitaria alle Bahamas e in Guyana, la regina Camilla è atterrata a Saint John's, capitale di Antigua. Domani il vertice dei leader del Commonwealth, aperto e presieduto dal Re che intende toccare il tema dello schiavismo con "risoluta onestà" e "sincero rincrescimento", come anticipato nei giorni scorsi Buckingham Palace

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