Il sovrano, raggiunto anche dalla moglie, prosegue il suo viaggio di Stato nelle ex colonie del Commonwealth. Dopo le tappe in solitaria alle Bahamas e in Guyana, la regina Camilla è atterrata a Saint John's, capitale di Antigua. Domani il vertice dei leader del Commonwealth, aperto e presieduto dal Re che intende toccare il tema dello schiavismo con "risoluta onestà" e "sincero rincrescimento", come anticipato nei giorni scorsi Buckingham Palace