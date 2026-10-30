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Re Carlo III ai Caraibi, la visita ufficiale in Guyana. FOTO

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Il sovrano britannico è alla seconda tappa del suo viaggio di nove giorni tra le ex colonie. Dopo l’arrivo alle Bahamas, Carlo ha incontrato il presidente della Guyana, Irfaan Ali, e proseguirà poi il tour verso Antigua e Barbuda, dove sarà raggiunto anche dalla Regina Camilla

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