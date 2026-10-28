Il sovrano britannico ha dato via al viaggio di Stato che lo vedrà occupato fino al 4 novembre. Sullo sfondo del tour ci sono le polemiche delle ex colonie che rivendicano un riconoscimento delle colpe del passato imperiale britannico in merito al traffico di schiavi. Al suo arrivo Re Carlo ha parlato di "ingiustizie storiche" e di "grandi sofferenze" inflitte alla popolazione. Nelle ultime fasi del viaggio sarà raggiunto anche dalla Regina Camilla