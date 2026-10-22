Kate Middleton in caschetto e giubbotto catarifrangente visita un ospedale pediatrico FOTO
La principessa del Galles è patrona degli hospice pediatrici dell'East Anglia. Giovedì 22 ottobre è andata nel Suffolk, contea dell’Inghilterra orientale, per osservare i lavori di costruzione di un nuovo ospedale. Per l’occasione, la futura regina ha optato per un look elegante, sobrio e raffinato: giacca sartoriale verde oliva molto scuro e dolcevita nero in maglia fine
- Kate Middleton si è recata oggi, giovedì 22 ottobre, nel Suffolk per visitare un hospice pediatrico in costruzione.
- La principessa di Galles è patrona degli hospice pediatrici dell'East Anglia, un’organizzazione benefica britannica che offre assistenza specializzata a neonati, bambini e ragazzi con malattie gravi.
- Nel Suffolk, contea dell’Inghilterra orientale, si trova il nuovo hospice pediatrico The Treehouse di Ipswich: una nuova struttura che accoglie bambini e ragazzi con patologie gravi che possono ridurre la durata della vita, offrendo sostegno anche ai genitori e ai fratelli.
- La principessa di Galles ha indossato un caschetto e giubbotto catarifrangente per andare nel cantiere del nuovo hospice e osservare i lavori di costruzione.
- Ad accompagnarla c’era il direttore generale Kevin Clements.
- Un hospice pediatrico non è un semplice ospedale: offre cure palliative per minori allo scopo di migliorare la qualità della vita del piccolo malato e dare supporto alle famiglie.
- Tra i servizi offerti ci sono assistenza infermieristica specializzata per bambini con bisogni sanitari complessi, gestione dei sintomi e di altri disturbi provocati dalle malattie, alloggi temporanei per i genitori che hanno bisogno di riposare mentre assistono i figli, terapie e attività ricreative (come fisioterapia, musicoterapia, attività ludiche e supporto al benessere emotivo) e infine assistenza di fine vita e sostegno psicologico.
- Per la visita, Kate ha optato per un look sobrio ma elegante. Pantaloni scuri dal taglio dritto abbinati a una giacca sartoriale verde oliva molto scuro, quasi color kaki, dal taglio strutturato, con revers classici e spalle definite. Sotto al blazer un dolcevita nero in maglia fine e aderente. I capelli sono sciolti e ondulati e il trucco è naturale e luminoso. Completano il look un paio di piccoli orecchini pendenti color argento e un anello discreto.