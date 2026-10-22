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Kate Middleton in caschetto e giubbotto catarifrangente visita un ospedale pediatrico FOTO

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©IPA/Fotogramma

La principessa del Galles è patrona degli hospice pediatrici dell'East Anglia. Giovedì 22 ottobre è andata nel Suffolk, contea dell’Inghilterra orientale, per osservare i lavori di costruzione di un nuovo ospedale. Per l’occasione, la futura regina ha optato per un look elegante, sobrio e raffinato: giacca sartoriale verde oliva molto scuro e dolcevita nero in maglia fine

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