La principessa del Galles è patrona degli hospice pediatrici dell'East Anglia. Giovedì 22 ottobre è andata nel Suffolk, contea dell’Inghilterra orientale, per osservare i lavori di costruzione di un nuovo ospedale. Per l’occasione, la futura regina ha optato per un look elegante, sobrio e raffinato: giacca sartoriale verde oliva molto scuro e dolcevita nero in maglia fine