Il forte calo in Asia

Appesantite dal comparto tecnologico, le Borse asiatiche hanno chiuso in forte calo. Secondo gli analisti, è in corso una "rotazione degli investimenti con un passaggio dal comparto azionario ai beni rifugio come i titoli di Stato". Pesanti Tokyo (-5,06%) e Seul (-5,21%). Male anche Hong Kong (-2,2%), Shanghai (-1,2%) e Shenzhen (-3,6%). In controtendenza invece Mumbai (+0,8%). Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 159,10, e sull'euro a 174,80.