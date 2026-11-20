A pesare sui mercati sono i rinnovati timori sulla sostenibilità degli investimenti nell'intelligenza artificiale, con il comparto tecnologico sotto pressione. Gli investitori concentrano la loro attenzione sui beni rifugio tra cui i titoli di Stato
Avvio in rosso per le Borse europee, che seguono la scia negativa dei listini asiatici. Dopo la quotazione di Anthropic, tornano i timori sulla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale, con il comparto tecnologico sotto pressione. Gli investitori concentrano la loro attenzione sui beni rifugio tra cui i titoli di Stato. Sul mercato valutario, l'euro scambia a 1,0980 dollari. Tra le principali piazze europee, Francoforte perde l'1,09%, Parigi lo 0,75% e Londra lo 0,47%.
Il forte calo in Asia
Appesantite dal comparto tecnologico, le Borse asiatiche hanno chiuso in forte calo. Secondo gli analisti, è in corso una "rotazione degli investimenti con un passaggio dal comparto azionario ai beni rifugio come i titoli di Stato". Pesanti Tokyo (-5,06%) e Seul (-5,21%). Male anche Hong Kong (-2,2%), Shanghai (-1,2%) e Shenzhen (-3,6%). In controtendenza invece Mumbai (+0,8%). Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 159,10, e sull'euro a 174,80.