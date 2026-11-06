A innescare il tonfo negli Usa è stata la vittoria dei democratici alle elezioni di midterm, con la conseguente fuga dai titoli legati all’Intelligenza artificiale. Questa mattina avvio in negativo per Piazza Affari. Ma vanno male tutti i mercati azionari del Vecchio continente ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Avvio in rosso per le Borse europee, dopo il crollo di ieri di Wall Street in cui sono bruciati 3.200 miliardi di dollari di valore. A innescare il tonfo è stata la vittoria dei democratici alle elezioni di midterm negli Usa, con la conseguente fuga dai titoli legati all’Intelligenza artificiale. Questa mattina avvio in negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib ha segnato un ribasso dell'1,68%. Ma vanno male tutti i mercati azionari del Vecchio continente: il peggiore è stato quello di Francoforte che ha ceduto subito l'1,7%, mentre Londra ha registrato un calo dell'1,5%. Negativa dell'1,4% la Borsa di Parigi, dell'1,3% quella di Amsterdam e di un punto percentuale quella di Madrid.

Cosa è successo a Wall Street Ad affossare Wall Street è stata la violenta corrente di vendite sui titoli hi tech. La vittoria dei democratici nel voto di metà mandato americano ha innescato una fuga dai titoli legati all'intelligenza artificiale, per la quale si prevede una stretta delle regole, e affondato i listini americani che ieri hanno affrontato un giovedì nero. Il Dow Jones ha chiuso in calo del 3,44%, il Nasdaq è sceso del 5,52% mentre lo S&P 50o è arretrato del 4,35%. E l'andamento negativo di Wall Street già ieri aveva appesantito le Borse europee. Approfondimento Midterm, Big tech e corsa all'AI: cosa può cambiare con vittoria dem