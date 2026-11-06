A innescare il tonfo negli Usa è stata la vittoria dei democratici alle elezioni di midterm, con la conseguente fuga dai titoli legati all’Intelligenza artificiale. Questa mattina avvio in negativo per Piazza Affari. Ma vanno male tutti i mercati azionari del Vecchio continente
Avvio in rosso per le Borse europee, dopo il crollo di ieri di Wall Street in cui sono bruciati 3.200 miliardi di dollari di valore. A innescare il tonfo è stata la vittoria dei democratici alle elezioni di midterm negli Usa, con la conseguente fuga dai titoli legati all’Intelligenza artificiale. Questa mattina avvio in negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib ha segnato un ribasso dell'1,68%. Ma vanno male tutti i mercati azionari del Vecchio continente: il peggiore è stato quello di Francoforte che ha ceduto subito l'1,7%, mentre Londra ha registrato un calo dell'1,5%. Negativa dell'1,4% la Borsa di Parigi, dell'1,3% quella di Amsterdam e di un punto percentuale quella di Madrid.
Cosa è successo a Wall Street
Ad affossare Wall Street è stata la violenta corrente di vendite sui titoli hi tech. La vittoria dei democratici nel voto di metà mandato americano ha innescato una fuga dai titoli legati all'intelligenza artificiale, per la quale si prevede una stretta delle regole, e affondato i listini americani che ieri hanno affrontato un giovedì nero. Il Dow Jones ha chiuso in calo del 3,44%, il Nasdaq è sceso del 5,52% mentre lo S&P 50o è arretrato del 4,35%. E l'andamento negativo di Wall Street già ieri aveva appesantito le Borse europee.
Approfondimento
Midterm, Big tech e corsa all'AI: cosa può cambiare con vittoria dem
Male anche i mercati asiatici, crollano Tokyo e Seul
Anche i mercati asiatici sentono le conseguenze del crollo americano. La Borsa di Tokyo è sprofondata in apertura, perdendo oltre il 4%, per poi peggiorare ulteriormente con il listino di riferimento Nikkei che è arrivato a segnare una flessione del 5,96% Ma il listino più pesante oggi è quello di Seul, che ha ceduto il 6%. Negative anche le Borse cinesi, con Shenzhen che ha perso il 2,2% e Shanghai l'1,1%. In calo del'1,2% Hong Kong, mentre Sidney ha contenuto il ribasso di mezzo punto percentuale.
Ansa/Sky TG24
Usa, i poteri dei dem contro Trump dopo la vittoria alle Midterm
I democratici hanno trionfato alle elezioni di metà mandato. Quando si insedierà il nuovo Congresso, a gennaio 2027, avranno la maggioranza sia alla Camera che al Senato. Per il presidente e la sua squadra si apre una nuova fase politica: gli equilibri cambiano e i suoi avversari potranno ostacolarlo più di adesso. Dall'approvazione del bilancio all'impeachment, cosa potranno fare esattamente? Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' di Sky TG24 del 4 novembre