In Georgia, dove si fa riferimento al mercato più dinamico del Paese per la costruzione di data center, la democratica Keisha Lance Bottoms ha vinto le elezioni a governatore, mettendo fine a oltre vent'anni di controllo repubblicano.

Resta ancora da comprendere da vicino quale sarà l'effettiva portata dell'impatto sul settore dei data center e dell'intelligenza artificiale, hanno osservato gli analisti di HSBC, Max Kettner e Duncan Toms. “Uno scenario possibile – e del tutto realizzabile – è che non assisteremo a moratorie generalizzate sui data center, quanto piuttosto a una maggiore regolamentazione e a un più rigoroso controllo su di essi”, hanno affermato. “Un’altra possibilità è che i data center si spostino semplicemente dal Texas o dove sono previsti verso altri stati”.