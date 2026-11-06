La debacle di Trump e dei repubblicani alle midterm Usa affossa i mercati. Dopo il crollo di ieri sera a Wall Street, a picco stamattina anche Tokyo: l'indice Nikkei ha perso oltre il 5%. E per il presidente Usa la colpa è di chi ha votato per i democratici: "Il mercato azionario ha vissuto una delle peggiori giornate della storia in seguito ai risultati delle elezioni. È davvero triste assistere a tutto questo ha scritto Trump su Truth. "C'è voluto un impegno enorme per raggiungere livelli mai visti prima e poi è successo questo. Di conseguenza, i vostri piani pensionistici hanno subito un calo. Ricordate: non è colpa dei repubblicani, ma degli stupidi democratici", ha attaccato il presidente americano. "Non temete, però: in un modo o nell'altro, torneremo presto più grandi e più forti che mai. Rendiamo l'America di nuovo grande!", ha aggiunto.

Rubio smentisce di volersi dimettere

Nell’entourage del presidente, il segretario di Stato Marco Rubio smentisce di voler lasciare l'amministrazione Trump: "Il mio piano è lavorare per il presidente fino al termine del suo mandato", assicura il segretario di Stato. Contrattacca anche il capo del Pentagono, Pete Hegseth, per il quale si è tornati a evocare lo spettro dell’impeachment. "L'impeachment non è servito con Trump e non servirà con me", afferma il segretario alla Difesa. E anche il presidente lo difende: "Ha fatto un ottimo lavoro".