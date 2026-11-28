È in corso lo scrutinio delle schede per le elezioni amministrative a Taiwan: i cittadini dell’isola sono stati chiamati alle urne per rinnovare gli amministratori locali delle 22 città e contee in cui è suddiviso il territorio, tra cui la capitale Taipei

È in corso lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative a Taiwan : i cittadini dell’isola sono stati chiamati alle urne per rinnovare gli amministratori locali delle 22 città e contee in cui è suddiviso il territorio. I seggi si sono chiusi alle 16 locali, le 9 in Italia. Come riportato da Associated Press, solitamente i risultati del voto sono annunciati il giorno stesso e i vincitori ottengono un mandato di quattro anni. Particolare attenzione è rivolta alla corsa per la carica di sindaco di Taipei, dove il confronto tra i candidati potrebbe concludersi con un margine molto ristretto.

Le elezioni e la Cina

A differenza di quanto avviene per le elezioni presidenziali, quando il dibattito politico è maggiormente concentrato sui rapporti con la Cina e sulla pressione che Pechino esercita su Taiwan, il voto odierno è stato maggiormente focalizzato sui problemi locali come il welfare e il trasporto pubblico. In ogni caso la Cina non è stata assente dal dibattito pubblico: le autorità dell’isola - de facto indipendente dalla fine della guerra civile nel 1949, ma sui cui Pechino rivendica la sovranità - hanno accusato il vicino di aver fomentato la sfiducia dei cittadini nel sistema di voto. La Cina ha respinto queste accuse.

La sfida per Taipei

La principale sfida, come detto, è quella per la carica di sindaco della capitale Taipei. A sfidarsi sono il sindaco uscente Chiang Wan-an del Kuomintang e Puma Shen del Democratic Progressive Party. Quest’ultimo - secondo quanto riportato da Reuters - è stato duramente attaccato dalla Cina, dove è ricercato per “separatismo” ed è indicato dalle autorità di Pechino come un “traditore” che avrebbe alimentato la paura di una minaccia rappresentata dalla Cina per convincere gli elettori a votare per lui.