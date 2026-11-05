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Midterm, a Wall Street bruciati 3.200 miliardi con la fuga dall'AI

Economia
©Getty

La vittoria dei democratici fa temere una stretta delle regole sul settore dell'intelligenza artificiale

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I risultati delle elezioni di midterm hanno innescato una fuga dai titoli legati all'intelligenza artificiale. In un giovedì nero i listini americani hanno bruciato 3.200 miliardi di dollari di valore. Il Dow Jones ha chiuso in calo del 3,44%, il Nasdaq è sceso del 5,52% mentre lo S&P 500 è arretrato del 4,35%. Questo perché la vittoria dei democratici fa temere una stretta delle regole sul settore dell'AI.

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