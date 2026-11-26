Succederà a Christine Lagarde a febbraio, dopo aver ottenuto il sostegno della maggioranza dei paesi dell'area euro. Con lui Laurence Boone e Markus Brunnermeier quali membri del Comitato esecutivo
Lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos diventerà il prossimo presidente della Banca centrale europea, succedendo a Christine Lagarde a febbraio, dopo aver ottenuto il sostegno della maggioranza dei paesi dell'area euro.
Gli ambasciatori europei hanno infatti raggiunto un accordo sulle raccomandazioni del Consiglio Ue per la nomina di Pablo Hernandez de Cos alla presidenza della Bce e di Laurence Boone e Markus Brunnermeier quali membri del Comitato esecutivo.
Nomine al summit di dicembre
Le raccomandazioni saranno adottate con una procedura scritta, che si concluderà questa sera, per consentire ai leader di decidere già questa settimana di consultare il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della Bce sulle tre nomine. Alla procedura scritta parteciperanno solo i 21 Stati membri dell'Eurozona. Le nomine avverranno al summit di dicembre.
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