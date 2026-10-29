Kate Middleton incontra Melinda Gates, meeting privato a Londra

La principessa di Galles ha ospitato l'8 ottobre a Londra la fondatrice dell'organizzazione Pivotal, nonché ex moglie di Bill Gates. Tra le due ci sarebbero le basi di una partnership per un progetto che riguarda lo sviluppo sociale ed emotivo di bambini e adolescenti ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Incontro privato e a porte chiuse tra Kate Middleton e Melinda French Gates. Il motivo, non confermato dalla royal family, potrebbe essere una nuova collaborazione tra la principessa di Galles e l’ex moglie del fondatore di Microsoft, Bill Gates, a sua volta fondatrice di Pivotal, organizzazione che si occupa di accelerare il progresso sociale e rafforzare il potere e le opportunità delle donne.

Progetti per l’infanzia Le due, stando a quanto emerso, si sono incontrate verso l’inizio del mese, l’8 ottobre, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. Kate Middleton ha ospitato a Londra Melinda French Gates per discutere temi legati allo sviluppo sociale ed emotivo dei bambini e dei giovani in un mondo moderno. La principessa, infatti, è molto attiva sui temi legati ai minori e da alcuni anni porta avanti progetti come il Centro per la prima infanzia: istituito nel giugno 2021, il Royal Foundation Centre for Early Childhood ha l’obiettivo di promuovere e implementare politiche e pratiche per migliorare la vita dei bambini nei loro primi anni di vita. Leggi anche Kate Middleton, look grigio a bordo del West Sussex Minibus. FOTO