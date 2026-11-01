La duchessa di Sussex avrebbe voluto rendere pubbliche le denunce contro il padre già a gennaio del 2019 ma le guardie del corpo reali della Metropolitan Police le avrebbero sconsigliato di farlo. La notizia è stata riportata dal Daily Mail dopo la scoperta di materiale pedopornografico nelle ex abitazioni di Thomas Markle nelle Filippine e in Messico ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Ancora accuse di abusi sessuali contro Thomas Markle, padre della duchessa di Sussex. Meghan, come riportato dai media britannici, avrebbe voluto rendere pubbliche le accuse di violenze su minori contro suo padre, ma le guardie del corpo reali della Metropolitan Police le avrebbero sconsigliato di farlo. Le rivelazioni del Daily Mail arrivano dopo il ritrovamento di materiali illegali nelle ex abitazioni dell’uomo nelle Filippine e in Messico. La volontà di Meghan Markle di denunciare il padre, oggi 82 anni, trova riscontro anche in Scotland Yard che ha confermato di aver consegnato alla moglie del principe Harry una lettera di sette pagine in cui la prima moglie di Thomas Markle, Roslyn Loveless, accusava l’uomo di abusi sessuali su minori e raccontava i viaggi nelle Filippine e in Thailandia effettuati dall’uomo perché "lì i dodicenni sono considerati maggiorenni".

La lettera occultata La lettera risale al gennaio del 2019 ma non è mai stata consegnata alle forze dell’ordine: è stata solo esaminata dalla squadra di protezione dei reali prima di essere trasmessa all'ufficio del duca e della duchessa di Sussex a Kensington Palace per "informarli". Ora è emerso che Meghan avrebbe voluto rendere note le accuse: la donna, quando la scorsa settimana sono stati trovati i materiali pedopornografici nelle abitazioni del padre, ha definito le notizie "inquietanti e sconvolgenti". Tuttavia, una delle sue guardie del corpo del servizio di protezione reale (Royalty and Specialist Protection - RaSP) le avrebbe detto: "Lascia fare a noi, indagheremo". Ora, alla luce delle nuove indagini nelle Filippine e in Messico, la Metropolitan Police sta cercando di identificare e rintracciare l'agente che non ha consentito alla duchessa di diffondere la lettera di Roslyn Loveless. Leggi anche Padre di Meghan Markle accusato di possesso materiale pedopornografico