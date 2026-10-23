Padre di Meghan Markle accusato di possesso materiale pedopornografico

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il padre di Meghan Markle accusato di possesso di materiale pedopornografico

Mondo

Nell’ex abitazione dell’uomo a Cebu, nelle Filippine, il figlio Thomas Jr ha scoperto la presenza di materiale illecito: le forze dell’ordine hanno poi trovato "centinaia, se non migliaia" di immagini sessuali di minori in quattro grandi scatole, mescolate a ricordi di famiglia. Meghan: immagini "più disgustose di quanto si possa mai immaginare"

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Thomas Markle, padre di Meghan, è indagato per possesso di materiale pedopornografico. Nonostante la duchessa di Sussex non abbia più rapporti con il genitore da molti anni, la notizia ha turbato la famiglia. L’uomo, 82 anni, è cittadino americano e dopo l’amputazione di una gamba avvenuta l’anno scorso ha vissuto negli Usa. Le accuse di pedopornografia, però, arrivano dalle Filippine, dove Markle senior ha una casa. A scoprire la raccolta di materiale illecito è stato figlio Thomas Markle jr, fratellastro di Meghan: nella ex abitazione dell’uomo a Cebu sarebbero state trovate "centinaia, se non migliaia", afferma il tabloid britannico Sun, di immagini sessuali di minori in quattro grandi scatole, mescolate a ricordi di famiglia. Thomas Markle, dal canto suo, ha respinto le accuse, parlando di "menzogne malate".

Meghan “turbata”

La moglie del principe Harry si è detta "profondamente turbata" dalle notizie che lei stessa ha definito "più disgustose di quanto si possa mai immaginare". Meghan Markle, raggiunta dai giornalisti, ha rivelato di essere stata informata nel 2018 da Scotland Yard di "accuse inquietanti" sul padre, con il quale aveva già tagliato i rapporti. A quel punto, quando ha saputo che vi erano indagini in corso, ha deciso di non rivederlo più e di tenerlo lontano dai suoi figli per proteggerli. Il pensiero della duchessa è andato poi "a tutti i bambini che potrebbero aver subito danni" dal padre. 

Vedi anche

Meghan Markle lancia il suo calendario dell'Avvento

Le indagini

Secondo i media britannici la polizia delle Filippine si starebbe preparando a sequestrare le prove contro Thomas Markle. Le autorità del Paese hanno anche raccolto la deposizione giurata del figlio Thomas Jr: "Quando ho trovato questo materiale sono rimasto inorridito e non ho avuto altra scelta che denunciare mio padre", ha detto l’uomo al Sun. "L'ho sostenuto, accudito e aiutato per anni, ma ora basta. Non parlerò mai più con mio padre, a meno che non venga chiamato a testimoniare contro di lui". Parallelamente anche l'Fbi starebbe valutando l'apertura di un'indagine negli Stati Uniti.

Leggi anche

Reali UK, principe Harry: "Io voglio la pace, altri no"
FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Mondo

Meghan Markle e il principe Harry in visita a Nottingham. FOTO

Primo impegno pubblico insieme per i Duchi di Sussex dopo il ritorno nel Regno Unito. A Nottingham la coppia è stata accolta da una folla di sostenitori durante una visita dedicata a progetti sociali e organizzazioni di volontariato

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina, Casa Bianca: tregua a Oleshky dal 29 ottobre. LIVE

live Mondo

La First lady americana, come confermato anche da Mosca, ha ottenuto un cessate il fuoco nella...

Netanyahu: vasta operazione in Cisgiordania, evacueremo siti terrore

live Mondo

Il premier israeliano ha annunciato di "preparare la chiusura totale della...

Cisgiordania, Tajani: "Inaccettabile il fermo delle cinque italiane"

Mondo

Il ministro degli Esteri è intervenuto sul caso delle 5 donne fermate ieri. Tel Aviv ha...

Padre di Meghan Markle accusato di possesso materiale pedopornografico

Mondo

Nell’ex abitazione dell’uomo a Cebu, nelle Filippine, il figlio Thomas Jr ha scoperto la presenza...

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

Mondo: I più letti