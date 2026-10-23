Padre di Meghan Markle accusato di possesso materiale pedopornografico

Nell’ex abitazione dell’uomo a Cebu, nelle Filippine, il figlio Thomas Jr ha scoperto la presenza di materiale illecito: le forze dell’ordine hanno poi trovato "centinaia, se non migliaia" di immagini sessuali di minori in quattro grandi scatole, mescolate a ricordi di famiglia. Meghan: immagini "più disgustose di quanto si possa mai immaginare" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Thomas Markle, padre di Meghan, è indagato per possesso di materiale pedopornografico. Nonostante la duchessa di Sussex non abbia più rapporti con il genitore da molti anni, la notizia ha turbato la famiglia. L’uomo, 82 anni, è cittadino americano e dopo l’amputazione di una gamba avvenuta l’anno scorso ha vissuto negli Usa. Le accuse di pedopornografia, però, arrivano dalle Filippine, dove Markle senior ha una casa. A scoprire la raccolta di materiale illecito è stato figlio Thomas Markle jr, fratellastro di Meghan: nella ex abitazione dell’uomo a Cebu sarebbero state trovate "centinaia, se non migliaia", afferma il tabloid britannico Sun, di immagini sessuali di minori in quattro grandi scatole, mescolate a ricordi di famiglia. Thomas Markle, dal canto suo, ha respinto le accuse, parlando di "menzogne malate".

Meghan “turbata” La moglie del principe Harry si è detta "profondamente turbata" dalle notizie che lei stessa ha definito "più disgustose di quanto si possa mai immaginare". Meghan Markle, raggiunta dai giornalisti, ha rivelato di essere stata informata nel 2018 da Scotland Yard di "accuse inquietanti" sul padre, con il quale aveva già tagliato i rapporti. A quel punto, quando ha saputo che vi erano indagini in corso, ha deciso di non rivederlo più e di tenerlo lontano dai suoi figli per proteggerli. Il pensiero della duchessa è andato poi "a tutti i bambini che potrebbero aver subito danni" dal padre. Vedi anche Meghan Markle lancia il suo calendario dell'Avvento