La duchessa di Sussex, nonostante la nuova vita in Gran Bretagna, ha mantenuto i rapporti con alcune realtà californiane, come la cioccolateria artigianale di Los Angeles Compartés con la quale ha prodotto un calendario dell’Avvento 2026 in edizione limitata. I gusti sono vari: fragola, lampone, mora e arancia ma anche il cioccolatino decorato con granella a forma di fiore e il tartufo al cioccolato fondente ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Meghan Markle lancia il suo calendario dell’Avvento 2026. La duchessa di Sussex, con il suo marchio As Ever, ha messo in vendita un prodotto di lusso da comprare o regalare in vista del prossimo Natale: 148 dollari, ovvero circa 131 euro, per 24 cioccolatini. Nonostante il recente trasferimento in Gran Bretagna, la moglie del principe Harry ha mantenuto le tradizioni e i rapporti con alcune realtà della California, come la famosa cioccolateria Compartés di Los Angeles.

Collaborazione con Compartés di Los Angeles È in collaborazione con Compartés che Meghan Markle ha realizzato il suo nuovo e dolcissimo calendario dell’Avvento. Un cioccolatino al giorno, dal primo giorno di dicembre fino alla Vigilia di Natale, con gusti assortiti: dai classici fragola, lampone, mora e marmellata d'arancia che richiamano i gusti tradizionali dei prodotti del marchio As Ever della duchessa di Sussex, ai due nuovi gusti speciali gourmet come il cioccolatino decorato con granella a forma di fiore e il tartufo al cioccolato fondente intenso, cavallo di battaglia di Compartés.

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