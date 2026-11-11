Kate Middleton in tailleur grigio, la principessa visita un ospedale nell'Hampshire. FOTO
La principessa di Galles è andata a Bordon, a sud dell’Inghilterra, per vedere in prima persona l’ampliamento di un progetto finanziato dal Royal Foundation Centre for Early Childhood che ha l’obiettivo di aiutare i bambini che hanno bisogno di cure e supportare le loro famiglie
- Kate Middleton oggi è andata in visita al Chase Community Hospital, un ospedale territoriale pubblico del sistema sanitario britannico che si trova a Bordon, nell'Hampshire, a sud dell’Inghilterra.
- La principessa di Galles ha girato l’ospedale e parlato con i responsabili del centro per vedere in prima persona i risultati del programma finanziato dal Royal Foundation Centre for Early Childhood, l’organizzazione filantropica dedicata allo sviluppo dei bambini nei primi anni di vita fondata da Kate nel giugno 2021.
- Il Chase Community Hospital è uno degli ospedali in cui viene portato avanti il progetto del Royal Foundation Centre, ovvero un programma che si pone l’obiettivo di migliorare il benessere dei bambini che hanno bisogno di cure anche attraverso il sostegno alle famiglie, la salute mentale dei genitori e le relazioni affettive nei primi anni di vita.
- Il programma finanziato dall’organizzazione della principessa di Galles si occupa dei bambini usando uno strumento chiamato ADBB, ovvero Alarm Distress Baby Scale, che serve a individuare precocemente segnali di disagio relazionale dei bambini nei loro primi 24 mesi di vita.
- Qualora lo strumento faccia emergere segnali degni di nota, i sanitari si occuperanno di fornire alla famiglia tutte le informazioni necessarie ma anche ulteriori valutazioni e sostegno psicologico.
- Il Royal Foundation Centre for Early Childhood è un centro di ricerca che fa parte del Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, l'organizzazione filantropica e benefica legata a William e Kate. Dalla sua fondazione, il centro si occupa di promuovere progetti, studi scientifici e iniziative concrete per migliorare il benessere dei bambini e delle loro famiglie.
- Per la visita al Chase Community Hospital, la principessa di Galles ha deciso di indossare un tailleur grigio con righe verticali bordeaux. Il completo è composto da giacca monopetto, leggermente strutturata sulle spalle, e pantaloni a vita alta dal taglio dritto. Sotto la giacca, un dolcevita aderente della stessa punta di rosso della riga del tailleur.
- A completare il look, un paio di scarpe de décolleté a punta color bordeaux, coordinate al dolcevita, così come la piccola borsa strutturata color borgogna che Kate Middleton tiene in mano. Infine, appuntata al collo della giacca, c’è una spilla a forma di papavero rosso: il Remembrance Poppy, simbolo commemorativo del Remembrance Day che si celebra proprio oggi, 11 novembre, e che per tradizione viene indossato nel Regno Unito anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi alla giornata.