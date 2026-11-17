Introduzione

Clean Cities ha stilato il “City Ranking 2026 Free To Breathe - città libere di respirare”, report che valuta la qualità dell'aria e le politiche di mobilità di 40 città europee sulla base dei dati dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) e di una valutazione delle politiche urbane. Le città italiane sono in fondo alla classifica e in particolare Milano e Torino sono al 36° e al 37° posto. Per questo sono state lanciate due petizioni destinate al capoluogo lombardo e a quello piemontese per chiedere interventi concreti sulla mobilità urbana e sulla qualità dell'aria, dalla ciclologistica alle strade scolastiche.