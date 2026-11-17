Qualità dell'aria, Milano e Torino agli ultimi posti in Europa: la classificaAmbiente
Introduzione
Clean Cities ha stilato il “City Ranking 2026 Free To Breathe - città libere di respirare”, report che valuta la qualità dell'aria e le politiche di mobilità di 40 città europee sulla base dei dati dell'Agenzia europea dell'ambiente (EEA) e di una valutazione delle politiche urbane. Le città italiane sono in fondo alla classifica e in particolare Milano e Torino sono al 36° e al 37° posto. Per questo sono state lanciate due petizioni destinate al capoluogo lombardo e a quello piemontese per chiedere interventi concreti sulla mobilità urbana e sulla qualità dell'aria, dalla ciclologistica alle strade scolastiche.
Quello che devi sapere
La direttiva europea
Il City Ranking viene pubblicato a poche settimane dalla scadenza dell'11 dicembre 2026, entro la quale gli Stati membri dovranno recepire la revisione della Direttiva europea sulla qualità dell'aria (Ambient Air Quality Directive, AAQD). La normativa introduce limiti più severi per i principali inquinanti atmosferici, da rispettare entro il 2030, e rafforza gli obblighi di monitoraggio e pianificazione delle misure necessarie a ridurre l'esposizione della popolazione all’inquinamento.
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I fattori valutati
La classifica europea considera e verifica quattro indicatori: i livelli attuali di inquinamento; il rispetto dei nuovi limiti europei; i progressi compiuti nell'ultimo decennio e le misure adottate per ridurre l'inquinamento legato ai trasporti. Le città prese in esame hanno ricevuto una valutazione complessiva da A per i centri più virtuosi fino a F.
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Come vanno le città italiane
Il ranking 2026 (dati EEA riferiti ai periodi 2016-2018 e 2023-2025) restituisce un quadro particolarmente critico per l'Italia, con Torino al 37° posto e Milano al 36° con la valutazione E. Vanno un po’ meglio le altre città italiane analizzate: Roma al 32° (E), Bologna al 27°(D) e Firenze al 22° (D). La differenza principale tra le città italiane deriva dagli attuali livelli di inquinamento e dal rispetto dei valori limite di qualità dell’aria (AAQD). Milano, Torino e Roma registrano valori elevati di NO2 (i cui principali responsabili sono i trasporti motorizzati su strada); Milano e Torino registrano valori elevati anche per quanto riguarda il PM2,5 (di cui i trasporti sono una delle principali fonti).
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A che punto sono le città europee
A livello europeo emerge un netto divario regionale: le città dell'Europa meridionale, centrale e orientale sono in ritardo rispetto a quelle dei paesi nordici. Soltanto Copenaghen, Stoccolma ed Helsinki rispettano già tutti e quattro i limiti, annuali e giornalieri, rivisti per il biossido di azoto (NO₂) e il particolato fine (PM2,5), considerati dalla ricerca; mentre quasi tutte le città studiate (37) violerebbero i nuovi limiti legali stabiliti dall'UE, superando almeno una delle soglie previste dalla nuova direttiva europea sulla qualità dell'aria. 18 città, quasi la metà di quelle analizzate, superano tutte e quattro le soglie, considerate per il ranking.
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L’impatto delle scelte locali
Il City Ranking 2026 evidenzia anche profonde differenze all'interno dei singoli Paesi; differenze che mostrano quanto le politiche adottate a livello locale possano incidere sul percorso verso una mobilità meno inquinante. Proprio le città europee che hanno introdotto misure per limitare le emissioni del traffico e promuovere alternative all'automobile privata hanno segnalato i progressi più significativi, riducendo nell'ultimo decennio le concentrazioni di biossido di azoto di oltre un terzo e in alcuni casi della metà.
Esempi virtuosi
Per dare qualche esempio concreto, Copenaghen, prima nella classifica europea, ha sviluppato un sistema di trasporto pubblico con una flotta di autobus completamente elettrica; introdotto una zona a basse emissioni; progettato una rete ciclabile estesa e capillare e realizzato interventi per rendere più sicure le strade intorno alle scuole. Anche Londra, al 16° posto, registra progressi importanti nella riduzione del biossido di azoto, anche grazie all’introduzione dell'Ultra Low Emission Zone (ULEZ), che limita la circolazione dei veicoli più inquinanti. Stoccarda, al 13° posto, ha ottenuto un’importante riduzione delle concentrazioni di NO2, a seguito delle restrizioni alla circolazione introdotte con la Umweltzone, la zona a basse emissioni. Parigi, al 24° posto, ha invece puntato su interventi per ridurre l'utilizzo dell'automobile e incentivare gli spostamenti in bicicletta, e per creare strade scolastiche. Esperienze diverse che indicano come il miglioramento della qualità dell'aria richieda interventi continuativi che agiscano sulla mobilità urbana.
Le petizioni per Milano e Torino
In occasione della pubblicazione del City Ranking 2026, Clean Cities (coalizione europea che riunisce oltre 150 organizzazioni non governative e gruppi della società civile) lancia in Italia due petizioni rivolte ai sindaci di Milano e di Torino, con l'obiettivo di chiedere alle amministrazioni locali interventi concreti sulla mobilità urbana e contribuire al rispetto dei nuovi limiti europei sulla qualità dell’aria.
La nota metodologica
La ricerca confronta comuni e aree metropolitane secondo le unità territoriali disponibili nei dati EEA. Non costituisce una verifica formale della conformità legale alla direttiva europea. I dati EEA relativi al 2025 sono ancora soggetti a verifica e potrebbero subire lievi aggiornamenti. I riferimenti a Milano, Parigi, Londra, Stoccolma, Helsinki sono alla Greater city, area definita dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, area che non coincide con i confini amministrativi del singolo comune e include i comuni limitrofi.
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