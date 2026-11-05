La gestione della COP31 sarà condivisa tra Turchia e Australia. Il ministro turco Murat Kurum presiederà la Conferenza e guiderà l'agenda delle iniziative volontarie, mentre l'australiano Chris Bowen sarà presidente dei negoziati. L'intesa è stata definita durante la COP30 in Brasile. Prima di Antalya, dal 5 all'8 ottobre, Australia, Figi e Tuvalu hanno inoltre ospitato gli appuntamenti preparatori nel Pacifico, dando visibilità alle richieste degli Stati insulari su innalzamento del mare, adattamento e accesso ai finanziamenti.