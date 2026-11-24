I due individui incappucciati che ieri, 23 novembre, hanno tentato di introdursi nella residenza di campagna dei principi di Galles sono accusati di tentativo di furto. William, Kate e i loro tre figli non erano in casa al momento dell’accaduto. Ad annunciarlo è stata la stessa Norfolk Police: nessun commento invece da parte del portavoce di Kensington Palace

Sventata intrusione illecita nella residenza di Norfolk di William e Kate. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia britannica con l'accusa di tentativo di furto nell'ambito delle indagini sull'intrusione di "individui incappucciati" avvenuta il 23 novembre nel parco della residenza di campagna dei principi di Galles. A rendere nota la notizia è la stessa Norfolk Police dopo che il Sun e altri media locali avevano rivelato il presunto episodio che, al momento, non è stato commentato neanche dal portavoce di Kensington Palace, il quale ha precisato di non poter rivelare notizie sulla sicurezza dei reali.