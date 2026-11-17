Il Cinema Barberini di Roma non ospiterà il Festival del Cinema Russo in Italia, previsto dal 21 al 23 novembre 2026. Il gestore ha revocato le sale per ragioni di sicurezza e per le questioni sollevate sul coinvolgimento delle istituzioni russe. La rassegna era organizzata da Roskino con il sostegno del ministero della Cultura russo. Lo stop segue le contestazioni di Filippo Sensi e Pina Picierno. Il ministero della Cultura italiano precisa di non aver finanziato l’evento Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Cinema Barberini di Roma non ospiterà il Festival del Cinema Russo in Italia, previsto dal 21 al 23 novembre 2026. Le Vele Srl, società che gestisce la multisala, ha comunicato agli organizzatori la revoca degli spazi precedentemente concessi in affitto. La decisione arriva dopo le polemiche sul coinvolgimento di istituzioni governative russe nella rassegna. Il gestore richiama le preoccupazioni per la sicurezza del pubblico e del personale e le questioni sollevate sulla compatibilità dell’iniziativa con le sanzioni europee.

La posizione del Cinema Barberini La direzione del Barberini ha precisato di non aver organizzato il festival. Secondo quanto riferito da Adnkronos, la società aveva affittato le sale per proiezioni di film russi e di altre nazionalità, ritenendo di ospitare un appuntamento esclusivamente culturale promosso da un’organizzazione indipendente. Nella lettera agli organizzatori, Le Vele Srl sostiene di essere venuta a conoscenza soltanto in seguito del coinvolgimento diretto di istituzioni della Federazione Russa e dei dubbi sollevati sui soggetti legati alla manifestazione. Elementi che, secondo il gestore, hanno modificato le condizioni sulla base delle quali erano stati concessi gli spazi. Le ragioni di sicurezza Tra le motivazioni della revoca, la società indica il rischio di proteste e contrapposizioni all’interno o nelle immediate vicinanze della struttura. Durante il festival, il cinema avrebbe continuato la normale programmazione nelle altre sette sale, accogliendo anche spettatori estranei alla rassegna. Il gestore afferma di non poter assumere questo rischio e indica come priorità «la tutela dell’incolumità e della tranquillità di tutti i nostri spettatori e dipendenti». Precisa inoltre che la scelta non esprime una posizione contraria alla cultura o alla cinematografia russa, ma dipende dalle circostanze emerse, dai dubbi di conformità normativa e dalle responsabilità in materia di sicurezza.

Roskino e le istituzioni coinvolte Il sito ufficiale della manifestazione indicava Roskino come organizzatore, con il sostegno del ministero della Cultura della Federazione Russa e la partecipazione dell’ambasciata russa in Italia e della Casa Russa a Roma. Il programma annunciava cinque anteprime e incontri con gli autori, con ingresso gratuito su prenotazione. Le contestazioni di Sensi e Picierno Il senatore del Partito democratico Filippo Sensi ha contestato l’iniziativa, definendola un’operazione di propaganda. La vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno ha scritto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri Alessandro Giuli e Matteo Piantedosi per chiedere di fermare l’evento. Tra gli elementi richiamati da Picierno c’è il legame della Casa Russa con Rossotrudnichestvo, l’agenzia federale russa inserita nell’elenco dei soggetti sanzionati dall’Unione europea nel luglio 2022.