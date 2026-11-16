Ucraina, il principe Harry partecipa agli Invictus Games a Leopoli

Il membro della famiglia reale britannica ha portato il suo sostegno ai veterani feriti in guerra che si sono sfidati nella fase nazionale della competizione da lui stesso creata nel 2014. L'anno prossimo, a Birmingham, la fase internazionale. "Vincerete la guerra", ha detto il Duca di Sussex
- Il principe Harry ha partecipato agli Invictus Games panucraini a Leopoli e ha mostrato il suo sostegno ai difensori dell'Ucraina.
- "Il principe Harry ha visitato gli Invictus Games di tutta l'Ucraina a Leopoli! Ha sostenuto personalmente i nostri atleti durante la competizione di rugby in carrozzina", ha scritto Maksym Kozytskyi, capo dell'amministrazione militare regionale di Leopoli.
- Kozytskyi ha sottolineato che la visita è stata particolarmente toccante perché il principe Harry ha fondato gli Invictus Games nel 2014.
- Harry è stato applaudito dai militari feriti a Leopoli, dove ha detto al pubblico: "Vincerete la guerra", come ha riportato la Bbc.
- Secondo Kozytskyi, circa 500 partecipanti provenienti da tutta l'Ucraina si sono iscritti quest'anno agli Invictus Games panucraini di Leopoli
- In base ai risultati della competizione, verrà selezionata una squadra di 60 veterani e militari che rappresenterà l'Ucraina agli Invictus Games internazionali di Birmingham nel 2027
- Sono più di 150.000 i veterani di guerra feriti in Ucraina. Nel corso della sua visita, il principe Harry ha visitato progetti a sostegno della loro cura e riabilitazione.